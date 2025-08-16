El Barça gana con mala conciencia

Flick empezó la temporada avisando a Koundé y dando entrada a Eric García. Joan García, titular, con el 13 y con susto en el calentamiento, tuvo que jugar con una protección en la mano izquierda. Ferran sí y Rashford no. ... Fermín y no Gavi. Y Dani Olmo el ausente, como casi siempre: cómo se están riendo en Leipzig.

Ahora a los árbitros los tenemos que llamarlos por el nombre y apellido «para acercarlos a la sociedad» de modo que pitó José Luis Munuera, y ya no Munuera Montero.

El Barça empezó muy sobrado y parecía cuestión de minutos que la herida local empezara a sangrar. Y fueron minutos, sólo 7. Precisa, preciosa, asistencia de Lamine Yamal que Raphinha remató de cabeza. Arrasate lo miraba inmóvil, como un espantapájaros.

Pedri atento, tenso, brillante hasta en las acciones defensivas. 32 grados en Son Moix, 35 de sensación. Torpe la Liga con el horario, es 16 de agosto en Palma. El Barça bien con el balón, el Mallorca encerrado y sin tomar riesgos. El juego más lento de lo normal por el agobio térmico. Todo cambiaba de color cuando Lamine Yamal intentaba algo. Si este chico no se estropea en la calle, en los campos va escribir una historia inolvidable.

Tímidos destellos locales, Joan García muy seguro. La polémica llegó cuando un jugador del Mallorca, Raíllo, quedó tendido en el suelo por un pelotazo en la cabeza. No pareció un gran golpe, pero quedó tendido, con la cara hundida en el césped. El Barça continuó la jugada antideportivamente, porque un rival estaba manifiestamente en el suelo, y en la zona en la que el balón se estaba jugando. Ferran marcó entre otras cosas porque al desplomarse su compañero, la defensa y el portero del Mallorca quedaron parados, esperando que José Luis pitara como enseguida hacen los árbitros cuando se trata de un golpe en la cabeza, por el protocolo anti conmoción. Pero José Luis, aunque hizo el gesto, no pitó y el gol subió al marcador. Gol legal pero que planteaba serias dudas morales. Mal el Barça, pocos «valors»; muy mal José Luis, que no sólo no pitó lo que tenía que pitar sino que confundió al Mallorca con su actitud corporal.

Raíllo despeja con la cabeza un fuerte disparo de Lamine Yamal y queda tendido.



Tras varios rechaces, Ferran dispara y anota el 0-2 en Son Moix. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/yqmMjNQvmS — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) August 16, 2025

No contento con su embarrada, José Luis acabó de acercarse a la sociedad cuando expulsó a Morlanes por doble amarilla (justa sobre todo la segunda, por falta a Lamine Yamal), y a Muriqi de roja directa por juego no peligroso sino peligrosísimo, llegando a impactar con sus tacos en la cabeza de Joan García. Al árbitro se le fue el partido de las manos con su pésima gestión de la jugada del segundo gol y al Mallorca se le fue a partir de entonces la cabeza, porque Morlanes no podía hacer aquella falta sabiendo que estaba amonestado y lo de Muriqi fue criminal. Ambos, por decirlo así, se autoexpulsaron.

La tarde se enrareció, el fútbol dejó de ser el protagonista, el Barça quedó tocado por un cierto sentimiento de culpa y el Mallorca sabía que no tenía ningún margen e intentó tirar de orgullo pero demasiado lejos de la orilla. Al filo del descanso Raphinha tuvo que ser expulsado por una brutal entrada sobre Mateu Jaume, pero sólo vio la amarilla.

Tras el descanso Dani Olmo entró por Fermín y el Mallorca hizo tres cambios: Mateo Joseph, Mascarell y Dani Rodríguez sustituyeron a Asano, Jaume Mateu y Pablo Torre. Al Barça le sobraban recursos y fuerza, pero atacaba andando y sin romper la porcelana, como si la mala conciencia por el segundo gol, y por lo rara que la noche se había vuelto, le privara de hundir el puñal. El Mallorca se encerraba a la desesperada. Jofre, Rashford (dos debuts), Gavi y Koundé tuvieron sus minutos. Balde, Raphinha, Ferran y Cubarsí tuvieron su descanso. El tercer gol llamaba a la puerta pero Leo Román, sobresaliente, héroe de su equipo en la triste noche, no la abría, hasta que Lamine Yamal la forzó salvajemente.

Saben lo que va a hacer.

Y nadie le puede parar.



𝐋𝐀𝐌𝐈𝐍𝐄, 𝐄𝐋 🔟 𝐂𝐎𝐍 👑#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/iYyX2e1k62 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) August 16, 2025

La superioridad del Barça no puede discutirse pero que José Luis robó el partido al fútbol, tampoco. Fue una noche extraña, que a todos dejó mal cuerpo y que sin la torpeza del árbitro probablemente habría tenido un resultado incluso más abultado en favor del Barça. Pero tal como todo se desencadenó, no fue agradable para nadie.