Selección inglesa ¿Quién es Sancho, el jugador del que habla todo el mundo en Inglaterra?

Su buen trabajo en el Mundial de Rusia le ha dado el reconocimiento de todo un país, incluso le han llegado a poner una parada de metro. La llegada de Gareth Southgate a la selección inglesa supuso un nuevo aire al combinado de los «tres leones»: diferente estilo de juego, renombre y, sobre todo, juventud.

Varios meses después de la Copa del Mundo, el técnico no ha cambiado su estilo. Sigue con su plan de incorporar a promesas del país británico a la absoluta. El último de ellos tiene 18 años y a día de hoy acapara las portadas de Inglaterra: Jadon Sancho.

Sancho hizo algo muy poco común en los futbolistas ingleses, marcharse de la Premier League. Lo hizo el año pasado. Formado en las categorías inferiores del Manchester City, cogió su maleta y partió a Alemania, al Borussia Dortmund. En el combinado de Westfalia luce el dorsal siete, además de su calidad. Desborda, regatea, es rápido y además asiste. Con 6 pases de gol es el máximo asistente del campeonato germano. Es el socio que todos quieren tener en el campo.

No solo cautiva a sus seguidores, también a los rivales. Y no a cualquiera. El propio Lothar Matthaus, leyenda del Bayern de Múnich y de la selección alemana, se ha desecho en elogios hacia el atacante británico, del que reconoce que ha sido el único que . «Hizo algo que nunca había hecho nadie, pararme para verlo. Solo me hicieron falta 15 minutos para darme cuenta que es un jugador brillante», ha afirmado el germano. «Para mí es un jugador perfecto, con una habilidad que no se puede enseñar».

Ha nacido en el segundo milenio. Sancho es de esos chicos que ha crecido junto a una consola y a Youtube, donde ve los vídeos de su jugador favorito, Ronaldinho. «Solía mirar a Ronaldinho en Youtube mientras crecía. Me gustaba cómo jugaba. Además, hacía cosas que a nadie se le ocurrían». No sale por la noche y no le gusta beber. Su habitual jornada de descanso la pasa frente a una Play Station con videojuegos de fútbol. «Un día típico para mí en Alemania es el que juego a la PlayStation con un par de amigos. Me relajo y miro Youtube la mayoría de los días».

Su fútbol le ha llevado a la concentración de la selección inglesa. Incluso podría disputar minutos en el partido contra España en la tercera jornada de la Liga de Naciones. «Luchar por mi país me hace muy feliz. Sería un sueño hecho realidad, no puedo pensar en nada mejor». Joven, con talento y comprometido. Sancho ejemplifica a la perfección lo que Southgate quiere para el combinado de los tres leones.