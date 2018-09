Liga Iberdrola Natalia Pablos, la maestra de la Liga Iberdrola La delantera, leyenda del Rayo, cuelga las botas para dedicarse a la enseñanza

Sergi Font

La historia de Natalia Pablos (Madrid, 1985) encarna el forcejeo entre el amor por el fútbol femenino y su vocación por la enseñanza tras haber compaginado la carrera de Magisterio con el balompié. Tras 15 años defendiendo el escudo del Rayo Vallecano y marcar 350 goles sintió que la formación en la aulas ganaba la batalla. Su historia de amor con el club de Vallecas se remonta al año 2000 cuando con 14 años se convirtió en la delantera referencia del equipo. Dos ascensos, tres Ligas, una Copa, tres participaciones en Champions y siendo tres veces la máxima goleadora de la competición liguera le permitieron escribir por méritos propios un capítulo de la historia del Rayo. Auténtico símbolo para el club, referente de las canteranas y leyenda viva para la afición y de la Liga Iberdrola, se encontró con ciertas trabas para poder retirarse.

Todo comenzó cuando tras un fugaz paso por el Bristol Academy (2013) y dos años y medio en el Arsenal decidió regresar a casa. Era invierno de 2017 y se comprometió por tres años con el club madrileño. Pero su ilusión por el fútbol se estaba diluyendo y dejaba paso a otros proyectos. Natalia le comunicó a la entonces coordinadora de la sección femenina, Laura Torvisco, su decisión de retirarse. Era marzo y faltaban tres meses para que acabara al temporada. Pero la trascendental noticia no llegó al despacho del presidente, Raúl Martín Presa, quien había planificado la temporada siguiente con la delantera, se sentía sin margen de maniobra para sustituirla y no tenía intención de desprenderse de ella. Si quería poner fin a su carrera debía abonar su cláusula de rescisión de 250.000 euros.

Un espinoso asunto que obligó a la AFE a tomar cartas en el asunto. Su amistad con David Aganzo, al que conoció en su etapa en el Rayo, fue vital para la implicación del presidente de los futbolistas y poder llegar a un acuerdo. Finalmente, el Rayo fichó a la venezolana Oriana Altuve y Natalia podrá dedicarse por fin a la enseñanza.

Con el curso ya iniciado en el colegio San José de Getafe, donde imparte clase a los alumnos de tercero y cuarto de primaria, atiende a ABC. «Claro que estoy dolida porque jamás pensé que iba a tener este final en el Rayo. De todas formas, esto no va a empañar mi carrera en el Rayo, que ha sido, es y será mi casa. Me lo ha dado todo a nivel deportivo», nos explica Natalia tras obtener la carta de libertad. «Entiendo a la gente que pueda decir que me había comprometido con el club pero lo hice bajo unas condiciones diferentes. Me comprometí con Juan Pedro Navarro, que ya no está. Con él no hubiera habido ningún problema», añade.

Ahora sigue la actualidad desde las aulas y analiza la situación del fútbol femenino y de la Liga Iberdrola, que ha experimentado un gran crecimiento desde la implicación de la empresa energética. «Aunque dudo que el fútbol femenino genere en el futuro tantos beneficios como el masculino, sí que es cierto que la clave estará en la apuesta que haga la televisión y en las ayudas como la que está realizando Iberdrola, que ha permitido que la Liga tenga más visibilidad».