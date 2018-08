Rayo Vallecano El «sinvivir» de Natalia Pablos en el Rayo Vallecano La jugadora del club madrileño quiere retirarse, pero para ello debería abonar 250.000 euros

S.D.

Actualizado: 01/08/2018 16:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El Rayo carga contra el Celta por el fichaje de Beltrán

Si hay una futbolista que sea referencia en el Rayo Vallecano esa es Natalia Pablos. Sin embargo, la jugadora no acapara la actualidad en estos momentos por sus éxitos deportivos.

La madrileña anunció a finales de la temporada pasada su retirada a los 32 años después de militar 15 campañas en el equipo madrileño. El Rayo, lejos de facilitar su despedida, le exige a la atacante abonar 250.000 euros de su cláusula por los dos años de contrato que le restan.

En declaraciones a la Cadena Cope, la ariete rayista ha afirmado que se ha reunido con el presidente del club, Raúl Martín Presa, para solucionar su situación: «El Rayo no quiere que pague la cláusula, quiere que juegue y se remiten al contrato. La situación no es cómoda, pero siempre he demostrado mi compromiso».

Natalia Pablos entró en el Rayo Vallecano con 13 años, donde permaneció 13 temporadas hasta su marcha a Inglaterra. En la escuadra vallecana ha anotado 350 goles con la camiseta de la franja, además de ser campeona de Europa Sub-19 con la selección española.