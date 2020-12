Fútbol «Lo pasé muy mal en verano y lo arrastré a principio de temporada» Leo Messi rompe su silencio en una entrevista con Jordi Évole en la que reconoce que «ahora estoy ilusionado»

Sergi Font Barcelona Actualizado: 21/12/2020 13:24h

Desde que se ha sabido que el periodista Jordi Évole ha entrevistado a Leo Messi hay una gran curiosidad por saber qué le cuenta el argentino y sobre todo cuáles son sus planes de futuro después de que este pasado verano intentara marcharse a la fuerza y mandara un burofax a la directiva azulgrana exigiendo su salida. La entrevista será emitida en su totalidad este próximo 27 de diciembre en la Sexta, a partir de las 21:25 horas. Ese día y a esa hora, se emitirá la entrevista que el periodista Jordi Évole le ha hecho al crack azulgrana y en la que habla de su situación en el Barça, después de haber querido marcharse el pasado verano del club solicitando su salida a través de un burofax. El programa «El Món a RAC1» ha emitido este lunes un pequeño extracto de la entrevista en la que Messi explica cuáles son sus sensaciones y cómo le afecto toda la polémica de este pasado mes de agosto.

«La verdad que hoy por hoy estoy bien. Es verdad que lo pasé muy mal en verano. Venía de antes. Lo que pasó antes del verano, por cómo terminó la temporada, el burofax y todo eso... Después lo arrastré un poco al comienzo de la temporada», empezó argumentando el argentino, que justifica su mal arranque de año, con unos números goleadores impropios de él y una escasa incidencia en el juego del equipo. Aunque Messi no acaba de desvelar cuáles son sus planes de futuro sí que deja entrever que su estado de ánimo ha cambiado. «Hoy por hoy estoy bien y me encuentro con ganas de pelear en serio por todo lo que tenemos por delante. Me encuentro ilusionado. Sé que el club está pasando por un momento complicado, a nivel de club y de equipo, y se hace difícil todo lo que rodea el Barcelona pero estoy con ganas», asegura, lo que tranquilizará a los socios y aficionados del Barcelona, que temían que el vacío de poder hasta el próximo 24 de enero, en el que habrá nuevo presidente, pudiera jugar en contra y que el futbolista negociara con la carta de libertad.