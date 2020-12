Fútbol Messi iguala a Pelé El argentino logra su gol numero 643 con un mismo club, los mismo que el brasileño con el Santos

Sergi Font Barcelona Actualizado: 19/12/2020 17:36h

Se hizo esperar pero al final cayó el histórico registro que ostentaba Pelé. El brasileño había marcado 643 goles vistiendo la camiseta del Santos. Messi logró igualar ayer esta cifra, aunque necesitó menos encuentros que el histórico futbolista, que los anotó en 757 encuentros. Messi necesitó once encuentros menos para sumar esos 643 goles con una misma camiseta. Ahora el argentino tiene lo que resta de temporada para superar a Pelé, algo que logrará, posiblemente, antes de que acabe este 2020.

El gol, no obstante, llegó precedido de una cierta polémica y tras el error en un lanzamiento de penalti. Todo sucedió en los minutos de prolongación de la primera parte. Un pase filtrado de Messi a Griezmann dentro del área acabó con el francés en el suelo tras un contacto con Gayá. No lo dudó Hernández Hernández, que pitó penalti y expulsó al jugador valencianista al entender que era jugada manifiesta de gol. No obstante, fue requerido desde la sala VOR para que estudiara la jugada. El colegiado vio la moviola y rectificó a medias. Aunque mantuvo su decisión de que era pena máxima por empujón de Gayá a Griezmann, le retiró la roja y amonestó con amarilla al valencianista.

El penalti lo chutó Messi y lo marró ante un Jaume Doménech, que trató de despistar al argentino poniéndose de rodillas bajo palos. Lo logró y despejó el lanzamiento de Leo, que supo aprovechar la jugada inmediatamente posterior para rematar de cabeza a gol. Aunque los jugadores del Valencia reclamaron fuera de juego, Hernández Hernández concedió el gol. Hay que destacar el error de Messi desde los once metros. El argentino ha lanzado 103 penaltis con el Barcelona, anotando 80 y fallando 22 (21,4 por ciento). El penalti que falta fue la asistencia que realizó imitando el histórico y legendario penalti indirecto de Cruyff.