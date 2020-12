Fútbol El debate sobre el viejo Camp Nou: derribo o remodelación Varios precandidatos se posicionan sobre el futuro del estadio culé, vetusto y con zonas peligrosas

La construcción del «Espai Barça» y las advertencias de Carles Tusquets sobre el estado de Camp Nou («Hay zonas en la que está cayendo literalmente. Hay una parte de la estructura del estadio que está cayendo. En alguna puerta de entrada al estadio han caído trozos del techo. Hay que hacer obras de forma urgente») están formando parte del programa electoral de los precandidatos, que se plantean las necesidades reales del club en tiempos de pandemia. El impacto económico por la crisis del Covid aconsejan aplazar cualquier tipo de obra, aunque el viejo Camp Nou necesita urgentemente un lavado de cara. En las últimas horas han sido dos precandidatos los que han abierto el debate entre la posibilidad de derrumbar el estadio para construir uno nuevo, o el de remodelarlo profundamente.

Agustí Benedito, que este lunes ha presentado su precandidatura, centró buena parte de su discurso en el «Espai Barça». «Conmigo no se hará», aseguró Bendito, que lanzó una contundente propuesta: «Si ganamos las elecciones, lo que haremos es hacer un estadio nuevo. Y por dar algún detalle nuevo, hemos considerado dos opciones para ese estadio nuevo. Una primera es la de derrumbar el Camp Nou y construirlo ahí mismo. Eso comportaría que, durante tres años, el equipo tendría que jugar en Montjuïc, que debería ampliar sus gradas. La otra opción es hacerla en Sant Joan Despí. Es que el socio no conoce el proyecto. Y si arrancamos, ya no habrá marcha atrás. Estamos a tiempo de no entrar. De momento, el presupuesto va por 725 millones. Nos gastaremos todo ese dinero y todo ese tiempo. No es verdad que podremos ir al campo y ver partido con comodidad mientras estén las obras. Habrá partidos en los que 30.000 o 40.000 personas no podrán ir. Y después de ese esfuerzo, ¿qué tendremos? Desde ese punto de vista, no tiene sentido. Soy consciente de que se hizo un referéndum en abril de 2014 y los socios del Barça se expresaron. Yo voté en contra. Pero habrá que admitir que eso se ha quedado desfasado». Acompañado por la arquitecta Benedeta Tagliabue, aseguró que la reforma del Camp Nou carece de sentido: «La reforma se basa en una estructura vieja, con 65 o 70 años de antigüedad. Mi pregunta es: ¿vale la pena hacer un esfuerzo tan enorme cuando es fácil que ese edificio no dure 65 años? No sabemos las sorpresas que nos encontraremos. Las estructuras se reforzarán, pero nadie sabe cómo están. Y si las sorpresas son malas, habría que ir subiendo el presupuesto... Ha pasado en estadios ingleses...».

También abordó la cuestión Xavier Vilajoana, que mantiene su intención de realizar el «Espai Barça» pero con matices: «Nuestro proyecto consiste en hacer las obras seguidas en dos años. Durante ese tiempo, el primer equipo jugaría en el Johan Cruyff mientras no pueda entrar el público por el coronavirus y luego jugaríamos en el estadio Olímpic de Montjuïc. Pondríamos gradas supletorias que darían cabida a 72.000 aficionados, que es la media que suele venir al estadio». Con ello, Vilajoana pretende«reducir un 30 por ciento el gasto presupuestado de las obras». El exdirectivo también ha querido dar su opinión sobre el futuro de Messi, asegurando que tiene un proyecto con el argentino y otro sin él. «La propuesta a Messi será cuando manifieste que quiere seguir jugando en el Barcelona. Si dice que sí y está implicando se hará una propuesta de acuerdo al rol que tendrá en el equipo. Que nadie piense que Messi seguirá 10 años. Y al rol de un capitán del primer equipo, porque yo lo he sido, llega un momento que ha de ser más integrador, ayudar a la gente joven a coger confianza y a que todo el equipo crezca, mejore... Si está dispuesto a tenerlo, se retirará aquí y, si no está con ganas y motivado, no tendremos nada a decir, dejaremos que se vaya. Seguiremos mirando adelante. Tenemos un proyecto deportivo con y sin Messi».