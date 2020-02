Fútbol Messi incendia el Barcelona Su dura respuesta a Abidal, secretario técnico, evidencia la fractura total entre el vestuario y la directiva de Bartomeu

Sergi Font Actualizado: 05/02/2020 08:54h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hubo que confirmar si el mensaje, que se coló en los móviles a la hora de la cena, era realmente de Leo Messi, prototipo de futbolista aburrido en las redes sociales y que no va más allá de los textos de rigor con todos los tópicos habidos y por haber. De repente se propagaba un incendio sin control en Can Barça, alterado el ya de por sí histérico ecosistema del Camp Nou porque su estrella, mucho más que un jugador de fútbol, atacaba sin reparos a Eric Abidal, ahora en funciones de director deportivo y que se había quedado a gusto en sendas entrevistas a «Sport» y «Mundo Deportivo». Abidal dejaba en muy mal lugar al vestuario del Barça y directamente le responsabilizaba del despido de Ernesto Valverde, al que se le abrió la puerta de salida con unas formas muy cuestionables pese a tener entonces al equipo líder en la Liga, vivo en la Copa y en los octavos de la Champions. Como era de esperar, hubo respuesta, pero lo que era del todo impensable es que fuera Messi el que estallara con un texto demoledor.

«Sinceramente, no me gusta hacer estas cosas pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman. Por último creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas». Tal cual, sin editar ni un punto ni una coma, Messi desencadenado en una faceta absolutamente desconocida y poniendo en evidencia la fractura total entre la caseta y la junta directiva de Josep Maria Bartomeu, quien estos días ha ratificado precisamente a Abidal pese a que su trabajo esté en tela de juicio por varias decisiones controvertidas.

El caso es que el Barcelona se ha empeñado en que este inicio de 2020 sea un espectáculo con entregas a diario. Se despidió a Valverde, dicho está, justo después de caer en la Supercopa y salieron candidatos de debajo de las piedras (Xavi, Pochettino, Koeman...). Aunque llegó Quique Setién, Xavi fue el que más cerca estuvo, aunque Abidal, en las entrevistas de la discordia, dejó como a un mentiroso al aún técnico del Al Sadd. También, justo después de que se rompiera Luis Suárez con una lesión que le deja fuera de combate casi todo el curso, se rastreó el mercado y dio la sensación de que el club tenía poquísima capacidad de seducción, mareado con el fichaje fallido de Rodrigo y delatado por dejar a Bakambu con la miel en los labios cuando el congoleño estaba en ruta para firmar. Para colmo, vendieron a Carles Pérez a la Roma, pésimo mensaje a la cantera más allá de prescindir del único atacante para suplir a Suárez, y ayer se confirmó la enésima tragedia de Dembélé. En 35 días, un galimatías mayúsculo mientras el equipo emite síntomas preocupantes.

Las palabras de Messi, en cualquier caso, no son fruto de un calentón, pues el argentino lleva tiempo mordiéndose la lengua hasta que ha dicho basta. Messi siempre fue un gran defensor de Valverde e incluso tuvo palabras muy bonitas cuando se consumó su destitución, pero se extendió la teoría de que el «10», capitán y con una ascendencia que casi es innecesaria recordar, bajó el pulgar y autorizó la ejecución. Da la impresión de que se siente aludido por lo que relata Abidal en «Sport» y «MD», una reflexión en voz alta para justificar el adiós del técnico. «Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho y también había un tema de comunicación interna. La relación entrenador-vestuario siempre ha sido buena, pero hay cosas que como exjugador puedo oler. Comuniqué al club lo que pensaba y había que tomar una decisión», explica el secretario azulgrana.

Tensión permanente

Hay marejada de fondo desde hace tiempo en esa caseta, muy enfadado por el documental producido por Rakuten (patrocinador principal del club) en el que se mostraban las interioridades del vestuario y las caras de desolación en Anfield después de caer eliminados en la Champions de la pasada temporada. También hay varios jugadores que han recurrido a los medios para expresar su malestar por motivos varios, siendo Rakitic el último en airear los trapos sucios, y entre medias Arturo Vidal, como publicó ABC, denunció a la entidad al considerar que se le debía dinero (2,4 millones).

No hay que olvidar que ese mismo vestuario proclamó a los cuatro vientos que quería que regresara Neymar (nadie dijo ni una sola palabra a favor de Griezmann, que sigue sin cuajar), y es más que evidente que el respeto que se le tenía a Abidal, arropado por todos en su grave enfermedad, ya no existe. Messi, que quiere títulos y está harto de quedarse en el casi, ha hablado. El incendio en el Barça está, ahora mismo, descontrolado.