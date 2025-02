Messi carga contra Abidal y evidencia la guerra en Can Barça: «Nos ensucia a todos»

Que Leo Messi, acostumbrado a hablar dentro del campo y no fuera, utilice las redes sociales para algo así es poco habitual. El jugador argentino, a través de su cuenta de Instagram , ha arremetido duramente contra Eric Abidal , secretario técnico del Barcelona .

El motivo es una entrevista concedida por el exjugador francés al diario «Sport» , donde asegura que la decisión de echar a Ernesto Valverde se sopesó dentro del vestuario tras el clásico : «Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho y también había un tema de comunicación interna. La relación entrenador-vestuario siempre ha sido buena, pero hay cosas que como exjugador puedo oler. Comuniqué al club lo que pensaba y había que tomar una decisión».

Las palabras, según lo visto, han caído como un jarro de agua fría en el seno del vestuario, concretamente entre los pesos pesados del mismo. Horas después, ha sido la estrella azulgrana la que ha salido al paso: «Sinceramente no me gusta hacer estas cosas pero creo que cada uno tiene que ser responxsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primero en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman. Por último creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque sino se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas».

El enfado de Messi se produce en un momento delicado en Can Barça. El giro que se pretendía con la destitución de Valverde y posterior anuncio de Quique Setién no se ha correspondido en el campo, donde los jugadores no parecen haber asimilado aún los conceptos de su nuevo técnico. Desde entonces, el Barcelona ha caído contra el Valencia y ha ganado, sin convencer, a Granada, Ibiza y Levante. Solo ante el Leganés, con una goleada de 5-0, la imagen se acercó a lo deseado.

Por otro lado, el mercado invernal ha evidenciado la incapacidad del club azulgrana para afrontar un fichaje que, tras la lesión de Luis Suárez , se antojaba como necesario. Ni Rodrigo ni Bakambú , tal y como contaría el propio jugador , han llegado para reforzar una plantilla que ha quedado más debilitada todavía tras la confirmación de la lesión de Dembélé, que se perderá lo que resta de temporada.