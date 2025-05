Bartomeu remata su vodevil con el cambio de Valverde por Quique Setién

El vodevil azulgrana más surrealista de los últimos tiempos tuvo ayer su desenlace tras un fin de semana esperpéntico. Finalmente, Ernesto Valverde fue destituido, en un remate que estaba escrito pero al que el barcelonismo asistía como quien visiona por vez primera la película «Titanic» con la esperanza de que el transatlántico esquive el iceberg. A Josep Maria Bartomeu no le tembló la mano y acabó ejecutando a su entrenador, algo que no pasaba en el Camp Nou desde 2003, cuando Joan Gaspart fulminó a Louis van Gaal. Entonces el Barça estaba a 20 puntos del líder. Toma el relevo Quique Setién , que se encuentra a un equipo líder en Liga y clasificado holgadamente para octavos de la Champions League. A última hora de ayer, y tras conocerse oficialmente la destitución de Valverde, se hizo público que Setién estará hasta junio de 2022.

El club azulgrana pospuso la comparecencia del presidente para hoy, en la que dará todos los detalles de la gestión de la crisis suscitada esta semana. Pero el sainete tardó en tocar a su fin. El Barça redactaba anoche el contrato de Setién sin haber llegado a un acuerdo con Valverde respecto a su finiquito. Problemas de tesorería retrasaron el comunicado hasta la medianoche.

La salida del extremeño estaba cantada y se gestó antes incluso de que el Barcelona perdiera ante el Atlético de Madrid en la Supercopa . La imagen mostrada ante el Real Madrid (0-0) y en Cornellá (1-1) fue la sentencia de un entrenador que ya estaba muy tocado desde que su equipo fuera eliminado dolorosamente de la Champions League en Roma (2018) y en Liverpool (2019). Solo el apoyo del vestuario le mantuvo en el puesto. Incluso los pesos pesados lograron que Bartomeu le renovara una temporada más cuando ya tenía pie y medio en la calle tras la derrota en la final de Copa.

El Barcelona había pergeñado un plan B por si se producía un nuevo descalabro en la Supercopa. Perdió el Barcelona aunque su imagen no salió maltrecha. Al contrario, el plantel de Valverde había disputado los mejores 80 minutos de la temporada . Pero no fue suficiente ante las voces discordantes que pedían un cambio de rumbo.

Calabazas en Doha

Oscar Grau y Eric Abidal se marcharon a Doha para tratar de convencer a Xavi Hernández de que asumiera las riendas del equipo de forma inmediata. Descubiertos, trataron de disimular torpemente el encuentro publicando en las redes sociales una foto con Dembélé, que realiza en la capital qatarí su rehabilitación. El Al-Sadd reconoció las conversaciones y Valverde quedó debilitado y desautorizado. Tocado de muerte a pesar de la respuesta de Xavi, reacio a recalar en el banquillo culé a mitad de temporada como si fuera un parche.

«Las formas del Barça y cómo se está haciendo todo es un poco feo. Yo creo que ese respeto hacia el entrenador que tienes, siempre debe de existir. Al final, son las formas lo que más puede doler. La situación del míster queda muy debilitada», denunciaba Andrés Iniesta en una argumentación que, a tenor de lo expresado en las redes sociales, pensaba el 99 por ciento del barcelonismo. Personalidades de la historia culé se sumaban a las críticas del manchego. «Valverde no se merece esto y me sabe muy mal», lamentaba Pep Guardiola , mientras que Luis Enrique apuntaba: «Empatizo con Ernesto porque me cae de maravilla. Está haciendo un muy buen trabajo y está en disposición de seguir ganando títulos. Es uno de los mejores entrenadores españoles».

Pero la decisión estaba tomada. Maratoniana jornada la de este pasado lunes, que empezó pronto para Valverde. El aún técnico llegaba casi tres horas antes del entrenamiento a la Ciudad Deportiva. Mientras dirigía su última sesión llegó Josep Maria Bartomeu . Ambos se reunieron durante poco más de una hora para darle explicaciones. En el encuentro, el presidente le confirmó que su futuro se trataría en la reunión ordinaria de la Junta que se celebraría acto seguido en las oficinas del club catalán, donde le esperaban el resto de directivos. Muy molestos algunos con la gestión llevada a cabo por la entidad y enfados otros por tener que enterarse de lo que sucede en su club a través de los medios.

Maniobra del agente

Tras la reunión se certificó la defunción del proyecto de Valverde y el nombramiento de Setién tras un intenso debate. Los informes de Abidal, Planas y Grau dejaron sobre la mesa varios nombres. Junto a Setién estaban García Pimienta y Pochettino . La pésima gestión incluso jugó a favor del agente de Setién, que conociendo la apurada situación supo negociar un contrato superior a los seis meses que le habían ofrecido mientras esperaban a Xavi.

«El FC Barcelona y Ernesto Valverde han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que unía a ambas partes. El Club expresa públicamente su agradecimiento a Ernesto Valverde por la profesionalidad, el compromiso, la dedicación y el trato siempre positivo y cercano que ha mostrado siempre hacia todos los estamentos que conforman la familia azulgrana, y le desea suerte y éxitos en el futuro» , señalaba el comunicado del Barcelona en el que oficializó la destitución de Ernesto Valverde como entrenador.