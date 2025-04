Las cuantiosas pérdidas del Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid por el coronavirus

Un reportaje de Rubén Cañizares, José C. Carabias y Sergi Font 16/03/2020

«Lamentamos mucho que esto afecte a nuestros socios y aficionados y al mundo del fútbol en general, pero lo que prima es la salud. Con este virus estamos viviendo una situación excepcional y hemos de ser responsables para solucionarla», explicaba Josep Maria Bartomeu la pasada semana, cuando se daba por hecho que el Barcelona-Nápoles se jugaría a puerta cerrada y poco más como medida preventiva para evitar el contagio del coronavirus. Desde entonces los hechos han sucedido a una velocidad vertiginosa y han desbordado la capacidad de reacción de muchos clubes. De hecho, la crisis del Covid-19 han puesto en jaque la economía de los equipos de fútbol, sobre todo, de aquellos que como el Barcelona, el Real Madrid o el Atlético barajan cifras desorbitadas.

Aunque es imposible calcular el impacto real de pérdidas que sufrirán los tres grandes de nuestro fútbol porque aún no se sabe cuándo terminará esta crisis, el periodo durante el que se han suspendido las competiciones arrojan cifras multimillonarias que no solo afectan a los ingresos por taquillajes. Si nos ubicamos en un escenario en el que las diferentes competiciones ya no volvieran a reanudarse, los clubes dejarían de ingresar la cuarta parte presupuestada por derechos de televisión. Unas cantidades que irían de los 30 a los 40 millones de euros , a las que habría que sumar las que se dejan de ingresar por taquillaje y merchandising. Además, en clubes polideportivos como el Real Madrid o el Barcelona, como secciones de baloncesto, balonmano o hockey patines, el impacto es mayor. a pasada semana, la Liga ya expuso un estudio en el que se elevan a prácticamente 700 millones de euros (concretamente, 678,4) las pérdidas. La fuente de ingresos para los clubes que más se vería mermada sería la de los derechos televisivos, con 549 millones de euros que se escaparían. El resto pertenecerían a los abonos (88 millones) y a las taquillas (41,4 millones). Y no hay que olvidar lo que en su momento Josep Lluis Núñez catalogó como «ingresos atípicos» , es decir todos los ingresos que se generan en venta directa en el estadio como los referentes a comida, almohadillas, restauiración, bebidas, souvenirs, banderas, etc...

El Real Madrid

Las pérdidas que debería asumir el Real Madrid son incalculables. De entrada dejaría de ingresar 38,75 millones de euros con los que contaba , ya que es al cuarta parte del trozo de pastel de los derechos televisivos que le tocaban (155 millones). Para evaluar lo que perdería por los partidos de Liga restantes en el Bernabéu (Eibar, Valencia, Mallorca, Getafe, Alavés y Villarreal) habría que tener en cuenta las variables de la pasada temporada en la que se ingresó 50 millones por cuotas de abonados y socios y 119 millones por taquilla. En total 27 partidos entre Liga, Champions y Copa. Esto quiere decir que cada partido en el Bernabéu se facturan unos 4,4 millones de euros . Si le restaban seis partidos de Ligas más dos posibles de Champions, estamos hablando que podría perder una facturación de 35,2 millones de euros.

Obviando el resultado negativo que el Madrid debe remontar en Manchester para eliminar al City , desde las oficinas de Chamartín se presupuesta la posibilidad de que el club blanco sea campeón de una competición que le sienta como anillo al dedo. Si se suspende el actual torneo continental, el Madrid pierde la opción de llegar a la final, pierde premios por hipotéticos cuartos (10,50), semifinales (12) y finales (15 subcampeón y 19 campeón). En total perdería la opción de ganar 41,50 millones de euros si fuera campeón, aunque la realidad permite que se dude de que elimine al City de Guardiola, con lo que el impacto sería menos.. A esto hay que añadir el marketpool de televisión, de momento incalculable.

Hay que tener en cuenta que los clubes, habitualmente, firman un seguro que les permite asegurarse unas cantidades si caen eliminados antes de los cuartos o semifinales, como es el caso del Barcelona. No obstante, en este caso, el Madrid no podría beneficiarse. « Las empresas de seguros no pueden hacerse cargo de las pérdidas por causas de fuerza mayor . Una epidemia, como un huracán o un tsunami, no está al alcance de las compañías de seguros», explica Albert Deulofeu. economista que forma parte de la candidatura de Toni Freixa en las próximas elecciones presidenciales del club azulgrana.

Cerrar las instalaciones también implican pérdidas, ya que el Museo del Real Madrid es el tercero con más visitas de la Comunidad de Madrid , por detrás de El Prado y el Reina Sofía. El Tour blanco tiene 1,3 millones de visitantes, lo que supone 17 millones de facturación anual o lo que es lo mismo, 1,41 millones de euros al mes.

El Barcelona

La sección de fútbol dejaría de ingresar unos 75 millones de euros si la competición ya no se reanudara, siempre y cuando el Barcelona quedara eliminado en cuartos de final de la Champions. Si pensamos que pudiera ser campeón a pesar que Messi asegura que «no nos alcanza con lo que tenemos», habría que sumarle 31 millones más, lo que significaría rebasar la barrera de los cien millones de euros, una cantidad indispensable en un momento en el que el club catalán está acuciado por las deudas (tiene una deuda de 553 millones de euros según el tesorero Enric Tombas) y por la desorbitada masa salarial de sus jugadores. Además, no hay que olvidar la necesidad de reforzarse que tiene este próximo verano ante el envejecimiento de su plantilla. De momento ya se han gastado 312 millones en Francisco Trincao (Braga) y 10 en Matheus Fernandes (Palmeiras).

Josep Maria Bartomeu reconoció que si jugaban el partido ante el Nápoles perderían 6 millones de euros, cantidad al que habría que sumarle los hipotéticos seis millones del encuentro de cuartos ya que el 1-1 de la ida hacía pensar en el pase a cuartos (otros 10,5 millones como premio de la UEFA) con relativa facilidad, Además, en el club consideran que cada partido de Liga genera unos ingresos de 2 millones de euros, cantidades que no se ingresarían ante Leganés, Athletic, Atlético de Madrid, Espanyol y Osasuna , lo que supone un monto adicional de 10 millones más de euros. A todo ello habría que añadirle la cuarta parte de los derechos televisivos que se dejarían de ingresar. El Barcelona cobra por este concepto 166,5 millones anuales por los que perdería 41,6 millones, con los que ya contaba.

Además, las pérdidas afectarían también a las secciones, especialmente a la de baloncesto, que ha configurado una plantilla plena de estrellas para lograr el asalto a la Euroliga. Los sueldos que paga son elevados teniendo en cuenta que tiene estrellas como Mirotic (5,4 millones), Heurtel (2,5 millones), Abrines (2 millones) o Tomic (2 millones). El Palau Blaugrana se está resintiendo , ya que cada partido de los de Pesic genera unos 80.000 euros con algo más de 4.000 abonados en un encuentro estelar y un máximo de 2.500 o 3.000 entradas vendidas.

Prácticamente mayor será el impacto negativo que supone el cierre del Museo del Barcelona , el cuarto más visitado de España por detrás de El Prado, el Reina Sofía y el Guggenheim. En temporada baja, como en la que estamos, recibe unos 2.500 visitantes diarios. A un precio mínimo de 26 euros, el Barcelona dejará de ingresar 975.000 euros en estas dos semanas . A partir de ahí, hay que tener en cuenta que se perderán dos millones de euros por cada mes que el Museo esté cerrado. A ello hay que sumar los ingresos que no llegarán por parte de la Pista de Hielo y de la Barça Megastore, tienda en el interior de las instalaciones que suele estar abarrotada.

Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid también tendrá graves pérdidas, como cualquier empresa afectada en su producción. Las más llamativas podrían ser las provocadas por la anulación de los derechos televisivos. Los colchoneros debían percibir 119 millones anuales, si se descuenta ujna cuarta parte del curso serían 29 millones de pérdida. Solo sale beneficiado el Atlético en una cosa con respecto a Barcelona o Real Madrid. Al haber disputado sus dos partidos de octavos de final de la Champions y haber eliminado al Liverpool, puede contar con el bonus con el que premia la UEFA a tal efecto: 10,5 millones de euros. Eso sí, podría ganar 31 millones más si fuera campeón , algo nada descartable teniendo en cuenta que ha eliminado al campeón y que recientemente ya llegó a dos finales del torneo. Un informe de la UEFA señala que el Atlético facturó 1,3 millones por partido el año pasado. El total de los ingresos por asistencia de público ascendió a 36 millones anuales. Respecto al Tour del Wanda , no hay datos precisos de asistencia, aunque se calculan 500 visitantes diarios, que daría una cifra aproximada de 285.000 euros de pérdidas al mes o 570.000 por dos meses .