MSC, Costa, Pullmantur, Norwegian... oleada global de cancelaciones de cruceros

El sector de los cruceros fue, quizá, uno de los primeros en sentir el golpe del coronavirus. Las imágenes de los pasajeros confinados en los barcos en Asia provocaron un daño enorme al sector. Ahora, ese daño se concreta en una sucesión de cancelaciones de viajes en los próximos dos meses, de compañías que echan el cierre por completo. He aquí alguna de las notificaciones en ese sentido.

Puertos españoles

El Gobierno ha prohibido el atraque en los puertos españoles de cruceros que provengan de cualquier origen y de buques de pasaje si proceden de Italia hasta el próximo día 26. La prohibición fue aprobada por el Consejo de Ministros, reunido de forma extraordinaria, como medida excepcional para limitar la propagación y el contagio por el covid-19.

MSC

En 2019, MSC Cruceros tuvo casi 3 millones de pasajeros a bordo de sus barcos a través de los cinco continentes, con más de 170 nacionalidades diferentes. Este año no será lo mismno. En un comunicado, la compañía ha anunciado que «MSC Cruceros ha tomado la difícil decisión de detener temporalmente todos sus embarques de cruceros nuevos en Estados Unidos , durante 45 días hasta el 30 de abril». La compañía también ha detenido las operaciones de barcos en todas las áreas consideradas de alto riesgo para el virus: en el Mediterráneo, el Golfo y Asia . Los barcos que aún se encuentran en operaciones en América del Sur y Sudáfrica también finalizarán sus operaciones al final de sus itinerarios actuales.

Costa Cruceros

Costa Cruceros ha anunciado que suspenderá voluntariamente la operación global de sus barcos hasta el 3 de abril. Los cruceros actualmente en servicio terminarán para facilitar a los huéspedes el desembarco y vuelta a sus casas.

Pullmantur

Pullmantur Cruceros suspende la su operativa de cruceros a partir de la mediamnoche del 15 de marzo. La compañía espera volver a operar el próximo 2 de mayo de 2020.

Norwegian Cruise Line

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., una de las compañías de cruceros líder a nivel mundial que opera las marcas Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises, anunció el viernes 13 la suspensión voluntaria de todos sus viajes con salidas a partir del 13 de marzo y hasta el 11 de abril del 2020 para sus tres marcas. La suspensión temporal tiene como objetivo contribuir con los esfuerzos que se están realizando alrededor del mundo para contener la propagación del COVID-19. Esta medida se toma con fines de precaución. Hasta la fecha, la compañía no ha tenido ningún caso confirmado de COVID-19 en su flota de 28 barcos.

Princess Cruises

La naviera estadounidense Princess Cruises anunció este jueves que ha decidido suspender durante dos meses todas las travesías de sus 18 cruceros en respuesta a las «impredecibles circunstancias» de la pandemia de coronavirus. La suspensión de operaciones afecta a todos los cruceros que tenían previsto iniciar su travesía entre el 12 de marzo y el 10 de mayo. Los cruceros que estén actualmente navegando continuarán con su travesía hasta su finalización. Las travesías que se alarguen más allá del 17 de marzo terminarán en el lugar «más apropiado» para los viajeros, según ha explicado Princess Cruises. El crucero más afectado de la empresa por el brote del coronavirus es el «Diamond Princess», que estuvo fondeado en cuarentena frente al puerto japonés de Yokohama y que registró decenas de casos positivos hasta que las autoridades niponas permitieron el desembarco de los viajeros y la tripulación.

Celestyal Cruises

Celestyal Cruises, el principal operador de cruceros de origen griego, también ha tomado medidas preventivas suspendiendo temporalmente las salidas de sus cruceros hasta el 1 de mayo de 2020. «Esta acción es el resultado de las inevitables circunstancias derivadas de la rápida propagación del virus COVID-19 y el aumento de las advertencias y restricciones gubernamentales en todo el mundo que prohíben la salida o el regreso de los clientes a sus países de origen», según han explicado en una nota de prensa.

Virgin Voyages

La compañía de cruceros Virgin Voyages retrasó la presentación en Miami de su primer barco, el Scarlet Lady, y los eventos que por ese motivo que iban a realizarse la próxima semana, como medida de precaución ante la pandemia de coronavirus, informaron medios especializados, como Seatrade Cruise News. El Scarlet Lady, construido en el astillero Fincantieri de Trieste (Italia) y entregado a Virgin Voyages el pasado 14 de febrero, está atracado en el puerto de Miami desde comienzos de este mes y su primer viaje está previsto que se inicie el 26 de marzo, según la web de Virgin Voyages.

Colombia

En Colombia, el presidente Iván Duqué decretó la «emergencia sanitaria» hasta el próximo 30 de mayo, que incluye cancelar eventos público multitudinarios y la suspensión del tránsito de cruceros en el país, una industria de especial importancia en la costa Caribe y en ciudades como Cartagena de Indias.

Disney Cruises

Walt Disney Cowill ha anunciado el cierre de sus parques temáticos en California, Florida y París desde este fin de semana hasta finales de mes. Su empresa de cruceros, Disney Cruise Line, suspenderá todas las salidas nuevas a partir del sábado 14 de marzo hasta fin de mes.

Viking Cruises

La naviera de lujo Viking Cruises fue la primera en iniciar esta sucesión de cancelaciones. La medida afecta a todos los barcos de Viking hasta el 30 de abril, según publica Travel Weekly. Viking Cruises tiene una flota de 78 barcos, transporta a 500.000 pasajeros cada año y emplea a 10.000 trabajadores.

