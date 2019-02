Fútbol El Barcelona da por bueno el empate "Es lo más justo, ninguno merecía ganar más que el otro», reconoce Busquets, que ve la eliminatoria muy igualada

El Barcelona dio por bueno el empate final a pesar de haberse disputado en el Camp Nou, lo que obligará a los azulgranas a marcar al menos un gol en el Bernabéu y no encajar ninguno. Uno de los primeros en valorar el encuentro fue Sergio Busquets, que considera que el choque fue igualado. « Creo que en líneas generales el empate es lo más justo. Ellos se han adelantado en una jugada en la que por un pase no nos quedábamos en un mano a mano», empezó explicando. Y añadió: «Creo que ha sido un partido igualado. En la primera parte han jugado más al contragolpe. En cuanto a ocasiones y control del partido creo que el empate es justo. Los dos equipos hemos tenido ocasiones pero creo que ninguno merecía ganar más que el otro». El centrocampista también se refirió al encuentro de vuelta: «Creo que la eliminatoria está al cincuenta por ciento. Ellos juegan en casa y aún queda mucho hasta la vuelta». Finalmente se sintió feliz por el gol de Malcom: «Seguro que a nivel de confianza a Malcom le viene bien, el gol le da mucho. Nosotros lo que esperamos es que ayuden todos».

Ernesto Valverde se mostró en la misma línea, aunque empezó justificando su decisión de dejar a Leo Messi en el banquillo. «Las decisiones las tomas en función de lo que es mejor para el equipo. He pensado que era mejor que jugara en el segundo tiempo y cuando ha salido ha podido ser decisivo. Cada vez que coge el balón sabemos el peligro que conlleva. Tuvo un golpe ante el Valencia. Estaba bien, pero preferimos no correr riesgos por el momento en el que estamos. Tuvo ciertas molestias y decidimos que era lo mejor», explicó. Acto seguido se refirió a la vuelta de las semifinales en el Bernabéu: «La eliminatoria está abierta porque el resultado no dice que haya ningún favorito claro. Nosotros estamos obligados a marcar y eso hace que esté levemente decantada hacia ellos pero hay mucho que decir». También analizó algunos nombre propios como el de Malcom, que marcó el gol del empate: «Era una prueba difícil porque era un partido muy especial, se ha relacionado bien con el resto de compañeros».

También explicó que «a Semedo y Sergi Roberto los voy combinando en función de los esfuerzos. Todos los jugadores cuando llegan a nuestro club no tienen fácil meterse en la dinámica porque nos movemos en poco espacio. A veces ha costado más, pero tiene un gran potencial. Físicamente es rapidísimo, es muy difícil de desbordar y estamos encantados con él». Por último se refirió a Arthur y Coutinho. «Arthur nos da control de juego, pensamos que nos puede ayudar en la construcción del equipo. Luego hay momentos en los que el encuentro requiere más energía y empuje y por eso me he decantado por Arturo Vidal». Y añadió: «Me preguntan mucho sobre Coutinho porque ya sé que se espera mucho de él. Hay un gran foco, pero es un gran jugador que sigue atreviéndose y es lo que buscamos. Al final ha dispuesto de dos o tres ocasiones de tiro. Se equivoca, como todos».

Nelson Semedo fue uno de los jugadores destacados del Barcelona. Seguro en defensa e incisivo en ataque. El futbolista reconoció que «partido a partido me voy adaptando más. El equipo ayuda mucho y trabajo para conseguir más oportunidades». Felicitó a Malcom por su tanto: «Estoy muy contento por él. A partir del gol crecemos y ganamos confianza». Y no quiso justificarse con la ausencia de Messi, que empezó el partido en el banquillo: «El último clásico sin Leo ganamos 5-1. Tenemos que saber jugar sin él aunque con él sea mucho más fácil», comentó antes de acabar: «El Madrid entró apretando mucho pero en la segunda mitad estuvimos mucho mejor». Malcom, por su parte, estaba exultante. «El público, los jugadores, todos... siempre me ayudan. He podido empatar el partido y espero que nos podamos clasificar en el Bernabéu», explicó satisfecho. El brasileño valoró la reacción del equipo: «El encuentro contra el Madrid siempre es el más difícil del año. Estábamos tranquilos en todos los minutos y pudimos empatar el partido». Y aseguró que «estoy tranquilo, tal como llegué. Tengo amigos que me dan confianza, mi familia, mis agentes y mis compañeros. Así puedo ayudar al equipo. Físicamente, estaba un poco cansado, ahora con un poco más de confianza puedo trabajar un poco más».

Amor, optimista

Guillermo Amor, director de relaciones institucionales se mostró optimista de cara a la vuelta en el Bernabéu. «El encuentro se ha puesto complicado de forma muy rápida, hemos encajado nada más empezar. El equipo lo ha dado todo y hemos tenido ocasiones, aunque teníamos que ir con cuidado. El Madrid ha crecido muchísimo: está bien colocado y sale rapidísimo», analizó aunque inmediatamente cambió el tono: «Queda la vuelta, nos obliga a marcar, pero somos un equipo que dispone de ocasiones. Podemos ganar ahí, lo hemos hecho muchas veces».