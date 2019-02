Barça - Madrid Bartomeu: «¿Fichar a Isco? Primero hablaría con Florentino» El presidente del Barcelona repasó toda la actualidad azulgrana en una amplia entrevista en El Partidazo de Cope

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, no ha descartado poder fichar un jugador del Real Madrid, siempre que lo pidiesen «los técnicos» y que el futbolista se quisiese ir, aunque antes hablaría, «por respeto», con el presidente blanco, Florentino Pérez, y ha reiterado que nunca ha hablado con Neymar ni con su padre desde que se fue y que estos nunca le han pedido volver al equipo azulgrana.

«Si los técnicos nos piden un jugador y se quiere ir del Madrid, por supuesto le ficharía. Aquí cada uno quiere ser competitivo. Pero nunca ha habido un caso», declaró en una entrevista al programa El Partidazo de COPE desde el Camp Nou. «Si piden un jugador lo primero que haría, por respeto, es hablar con el presidente del Madrid para ver si lo quieren vender o no», añadió, aunque no quiso hablar del caso concreto de Isco Alarcón.

Sobre el clásico de este miércoles, ida de semifinales de la Copa del Rey, explicó que «no es favorito nadie». «Están los dos jugando a un altísimo nivel. Es una eliminatoria muy abierta y mañana no se decide nada», dijo. «Espero que veamos un gran partido. Aunque sea de semifinales de Copa del Rey, se van a dejar la piel para ganarlo», apuntó.

En este sentido, recordó que el equipo de Santiago Solari es un rival «superdirecto», y que el clásico «es el mejor partido del mundo». «Si nos sale bien, perfecto, y si nos sale mal, podemos rectificar. Mañana es muy importante, pero todavía queda otro partido», expuso. «El Madrid tiene una gran plantilla, solo hace falta ver las tres Champions seguidas que han ganado», resaltó.

Además, el dirigente azulgrana explicó que el cuadro de Ernesto Valverde nunca pensó en tirar el trofeo copero. «Hay muchas suspicacias de si el Barça tira la Copa. Al Barça le gusta la Copa», recordó, aunque no desveló si jugará la estrella del equipo. «No sé si juega Messi. Un clásico es un clásico y todos se van a dejar la piel para ganarlo», indicó, afirmando que «nadie de la directiva le ha insinuado nunca nada» a Valverde de a quién debe alinear.

También restó importancia a las palabras de Solari sobre el menor descanso de los blancos antes del clásico. «Hablar de los horarios es recurrente cada temporada. Un día más o un día menos... Los jugadores son jóvenes y en un clásico no se nota. Unos años se queja un equipo y otros, otro. A nosotros nos pasó con el Sevilla y nos tenemos que acostumbrar», indicó.

Por otra parte, Bartomeu reconoció que habla con los jugadores «regularmente» y que les manda "whatsapps", y reconoció que Ousmane Dembélé le llamó una vez a la una y media de la mañana. «Tiene ganas de triunfar, de hacerlo bien. Es muy natural en su manera de jugar y nos está sorprendiendo a todos», aseguró sobre el francés, afirmando que el tema de su incomparecencia en el entrenamiento es un tema en el que han «pasado página».

«Ivan ya lo sabe. En el momento en el que el club tenga una nueva capacidad económica nos sentaremos a hablar», prosiguió sobre la renovación de Rakitic.

En otro orden de cosas, Bartomeu fue claro respecto a la continuidad de su entrenador. «Quiero que Valverde continúe. Estamos incorporando jugadores jóvenes, y Ernesto es la persona adecuada para la adaptación», explicó. «Ser entrenador del Barça desgasta mucho. A Ernesto le vi más serio el año pasado, ahora le veo más relajado. Estamos muy contentos con él, ha conseguido unidad en el grupo. Le veo bien situado en el club para seguir adelante. Tiene contrato. Veo que está encantado, los jugadores están contentos con él, ya es querido por el barcelonismo», continuó.

Bartomeu aseguró también que votaría a Pep Guardiola como presidente azulgrana. «Un proyecto deportivo con Guardiola y Piqué sería la bomba, deberían ir juntos. Ha sido el entrenador con más éxitos. Por supuesto que le votaría», confesó, y aseguró que entiende sus palabras excluyendo al Real Madrid entre los mejores clubes de la década. «Él hablaba de títulos, y el Barcelona es el primero», matizó.

El máximo dirigente culé fue mucho más contundente a la hora de hablar de un exjugador barcelonista. «Nunca he hablado con el padre Neymar desde que se fueron. Nunca me ha dicho que quiere volver al Barça. Nunca me ha llamado Neymar y el padre del jugador para volver al Barça. Nadie me cree, pero es verdad», incidió.

Sobre LaLiga Santander, habló de su igualdad. «El Atlético de Madrid está fuerte, el Madrid también. La tabla media está muy junta, en el descenso hay dificultades. La competencia en la liga me gusta, es mejor para el aficionado», expuso. «Nos gustaría que estuviesen todos los grandes jugadores, tendría más atractivo. Cristiano es un gran jugador y la Juve está mejor», señaló sobre la marcha del portugués.

Por otra parte, alabó a un jugador madridista. «Ramos es un gran capitán, es muy respetado por todos y me consta que tiene muy buena relación con nuestros jugadores. En el campo es un jugador que pone carácter y talento. Es un buen compañero de sus compañeros», apuntó.

También habló de su relación con otros presidentes, y destacó la que tiene con el del Atlético de Madrid. «Cerezo es una persona que nos hace reír a todos. Sus conversaciones siempre tienen un toque de humor para que baje la tensión», aseveró.

Por último, Bartomeu justificó las pancartas de apoyo a los políticos encarcelados por el 'procés'. «El Barça siempre ha sido un espacio de libertad, se permite cualquier tipo de manifestación mientras no sean insultos. Libertad de expresión sobre todo. Seguirá siendo así», concluyó. «España es una democracia, todos votamos. Siempre he votado», añadió.