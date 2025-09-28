Suscribete a
Europa retiene el título de la Ryder Cup de golf ante Estados Unidos

El irlandés Shane Lowry ha empatado con el local Russell Henley y le ha dado a Europa el medio punto que necesitaba

Un Jon Rahm imperial da ventaja a Europa en la primera jornada de la Ryder

El golfista Shane Lowry al lograr la victoria
El golfista Shane Lowry al lograr la victoria

El equipo de Europa ha revalidado este domingo el título de la Ryder Cup de golf al resistir una espectacular reacción de Estados Unidos en la jornada final en Nueva York.

El combinado local, que arrancó el día con una desventaja de siete puntos, ha amagado con lograr la mayor remontada de la historia del evento frente a su público en el campo de Bethpage Black, en Farmingdale (estado de Nueva York).

Sin embargo, el irlandés Shane Lowry ha empatado con el local Russell Henley y le ha dado a Europa el medio punto que le faltaba para retener el título logrado en 2023 en Roma.

