Suscribete a
ABC Premium

Golf / Ryder Cup

Un Jon Rahm imperial da ventaja a Europa en la primera jornada de la Ryder

Los de Luke Donald brillan inesperadamente en Nueva York (3-1)

Rahm lidera la defensa de Europa ante EE.UU. con Trump en el campo

Luke Donald: «No se entendería la Ryder Cup sin la aportación de Seve»

El español Jon Rahm
El español Jon Rahm Efe

Nuria Pombo

«El mérito de lo hecho hoy no es exclusivamente mío, he tenido dos grandes parejas». Con esta modestia y el agradecimiento a Hatton y a Straka resumió Jon Rahm su brillante participación en la primera ronda de la 45ª edición de la Ryder Cup ... . Sus dos puntos contribuyeron a que Europa dominara en el marcador por 2,5 a 5,5, para desesperación del presidente Donald Trump que se había acercado a Nueva York para animar a sus representantes. Pero no lo consiguió. No contaba con unos rivales que, encabezados por un Jon Rahm imperial, tomaron una ventaja considerable en la primera jornada merced a dos sesiones para recordar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app