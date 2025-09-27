Un Jon Rahm imperial da ventaja a Europa en la primera jornada de la Ryder

«El mérito de lo hecho hoy no es exclusivamente mío, he tenido dos grandes parejas». Con esta modestia y el agradecimiento a Hatton y a Straka resumió Jon Rahm su brillante participación en la primera ronda de la 45ª edición de la Ryder Cup ... . Sus dos puntos contribuyeron a que Europa dominara en el marcador por 2,5 a 5,5, para desesperación del presidente Donald Trump que se había acercado a Nueva York para animar a sus representantes. Pero no lo consiguió. No contaba con unos rivales que, encabezados por un Jon Rahm imperial, tomaron una ventaja considerable en la primera jornada merced a dos sesiones para recordar.

En la de tarde, el español y Straka se marcaron el lujo de ganar al número uno del mundo, Scheffler, y a Spaun (2 arriba) después de llevarlos con la soga al cuello durante toda la vuelta. Con más sufrimiento, pero con brillantez, los ingleses Fleetwood y Rose ganaron su partido ante los correosos Griffin y DeChambeau, que les llevaron apretados hasta el final del recorrido (1 arriba). Hasta allí llegaron también McIlroy y Lowry contra Burns y Cantley, pero en su caso acabaron en empate. La nota amarga para los foráneos fue la aplastante derrota de Aberg y Hojgaard ante Young y Thomas (6 y 5), en la única alegría vespertina para los de las barras y estrellas.

Este subidón de los europeos continuó la racha de la jornada de mañana, jugada en la modalidad 'foursomes' de golpes alternos, que fue todo un paseo para ellos. Y eso que el primer partido, en el que Donald colocó a su pareja estrella (Rahm y Hatton), comenzó mal. Mas, a partir del hoyo 7 cambió la decoración. Los dos barbudos comenzaron a funcionar y rápidamente tomaron la medida a las dos figuras locales (DeChambeau y Thomas) hasta el punto de no dejarles ganar ni un hoyo más, aparte del primero que sumaron. De manera que con sus éxitos en el 8, 12, 13 y 15 dejaron el choque visto para sentencia a falta de tres agujeros por (4 y 3).

Con la referencia de los líderes se fueron animando los que venían por detrás, con especial mérito para Aberg y Fitzpatrick, que en principio eran carne de cañón ante el número uno mundial Scheffler y Henley, y acabaron dando la sorpresa de la jornada. Sumaron tantos sin ningún miedo y en el primer tercio de la segunda vuelta ya iban 5 arriba. Se pusieron 'dormie' (no podían perder) en el 14 y luego remataron en el 15 (5 y 3).

También arrasaron Rory y Tommy a Morikawa y English (5 y 4) en lo que se preveía como una mañana histórica para el bando continental. Sobre todo cuando el cuarto partido, en el que MacIntyre y Hovland iban perdiendo ante Schauffele y Cantlay, se puso a la par en el hoyo 15. Se olía un 'rosco' histórico pero una mala salida del escocés en el penúltimo lo impidió. Los estadounidenses tomaron una ventaja que también repetirían en el final (2 arriba). Fue la única alegría yanqui de la mañana para un marcador que aún fue de récord (1-3), pues era la primera vez que los europeos les superaban en los tres primeros choques de una Ryder en suelo americano. Las sonrisas visitantes estaban más que justificadas. Dominaban con claridad su reto neoyorquino.

PRIMERA JORNADA (2,5 a 5,5) FOURSOMES (1 a 3) Jon Rahm y Tyrrell Hatton (EUR) ganan a Bryson DeChambeau y Justin Thomas (EE.UU.) por 4 y 3

Ludvig Aberg y Matt Fitzpatrick (EUR) ganan a Scottie Scheffler y Russell Henley (EE.UU.) por 5 y 3

Rory McIlroy y Tommy Fleetwood (EUR) ganan a Collin Morikawa y Harris English (EE.UU.) por 5 y 4

Chandler Schauffele y Patrick Cantlay ganan a Robert MacIntyre y Viktor Hovland (EUR) por 2 arriba