Golf / Ryder Cup

Costantino Rocca: «El carisma de Seve era único»

Recuerdos del duelo Estados Unidos contra Europa con un ilustre que lo ganó dos veces junto a españoles

Costantino Rocca
Costantino Rocca DP World Tour
Julio Ocampo

Roma

Vuelve la Ryder Cup. Un combate que bien recuerda Costantino Rocca (Bergamo, 1956), tres ediciones a sus espaldas, con dos victorias, una de ellas, 1997, en Valderrama, donde firmó una obra de arte contra el mismísimo Tiger Woods. Tuvo que ser allí, en Sotogrande, delante ... de un Severiano Ballesteros (capitán) que no podía creerlo. «Su carisma era especial. Le hacía diferente a todos», rememora.

