Óscar Guerrero: «He normalizado que me llamen asesino»

Muy a su pesar, Óscar Guerrero (Alsasua, 54 años) ha cambiado el anonimato de 35 años en la dirección deportiva de equipos de ciclismo por el protagonismo total en la Vuelta a España. Es el director de Israel, el foco de los problemas en la ... ronda. Antes de la etapa 12 habló con ABC.

–¿Han tenido más problemas en otras carreras?

–En la Volta a Cataluña tuvimos que recibir ayuda de los Mossos, en San Sebastián el año pasado también. Este año ha sido más, antes de empezar la Vuelta hablé con todo los agentes del norte, Cataluña, País Vasco y había llegado hasta Vigo. Les explicamos nuestra logística, el párking de equipos, los hoteles, donde paramos a entregar bidones. Los policías siempre están ahí, cuando salimos o llegamos. En Cerler nos tiraron tomates, pero no podemos pedir más a la policía.

–¿Se han coordinado con la Vuelta o es cosa suya?

–Estamos coordinados con la Vuelta, pero sobre todo con los policías. Nos dan todo su apoyo, nos dicen que estemos tranquilos, que ellos estarán ahí, dándonos cobertura.

–La Vuelta ha redoblado sus efectivos, drones, otro helicóptero.

–Se agradece, pero a veces depende de cómo sea el movimiento es muy difícil de sujetar. Esta noche pasada teníamos tres coches protegiéndonos.

–¿Han sufrido muchos más incidentes, al margen de los tomates de Cerler?

–A mí sobre todo me dio pena la caída del ciclista del Intermarché (Simone Petilli). Ese chaval se cayó por una cuestión que nos afecta a nosotros, protestan contra Israel. Me duele mucho porque al ser de otro equipo te sientes peor. Cuando vamos a las presentaciones de etapa, a los ciclistas los escupen, los insultan. Así pues, no vamos a la presentación de etapa, que es un acto bonito, la gente espera a los ciclistas. En los puertos ha habido de todo, sobre todo cuando el corredor se queda le dicen de todo.

–Los insultos ya no duelen.

–Es que ya lo hemos normalizado. A mí lo de hijo de puta y asesino me lo llaman cincuenta o sesenta veces al día. Ayer nos lanzaron pintura al coche. Dicen que son manifestaciones pacíficas, pero no todas lo son. Pacífico es estar con la bandera y defender a Palestina. Es lícito y lo respeto. Pero cuando agredes al coche o insultas ya no es pacífico.

–¿Tenéis algún asesor en seguridad?

–No, me estoy haciendo yo especialista. Estamos en España, es el mismo idioma, yo llevo muchos años de experiencia, es más fácil que lo haga yo... Los corredores me lo agradecen porque se sienten más tranquilos. Sé que soy importante, no por director, sino por esto. Hablo 50 veces al día por teléfono.

–¿Cómo es su patrón Sylvan Adams?

–Es un amante del ciclismo, su posición es de mucho dinero, pero sobre todo ama el ciclismo. Compite, es doble campeón del mundo máster 65. Desde el principio se ha portado bien con nosotros, ha protegido al equipo, lo ha hecho más grande. Si es amigo de éste o del otro, no lo sé. Aquí en el equipo nunca se ha hablado de política, sino de deporte. He trabajado con mucha gente en 35 años con muchas y variadas ideas políticas, y eso no nos ha impedido trabajar juntos. Esto es lo mismo. Solo hablamos de deporte y del trabajo, no de política. También sabemos que ha ayudado a gente en Ruanda, en Afganistán, no solo en Israel.

–¿En las reuniones previas a las etapas tendrán que hablar de incidentes, no solo de táctica?

–Les he ido preparando, Navarra y Bilbao. Les dije que Navarra iba a ser 10 veces más que antes, y Bilbao 10 veces más que Navarra. Les dije que el público vasco y navarro no les iba a decepcionar... Y en fin.

–¿No les queda más remedio que ser invisibles?

–A ver, les he dicho que hoy (por este jueves) en la neutralizada vayan en el centro del grupo, no en los laterales. Invisibles pues sí. Ayer en Bilbao ni se ducharon. Llegaron los tres últimos al bus, estaba allí la Ertzaintza y dije, venga nos vamos. Teníamos miedo de que vinieran los manifestantes. Tenemos la sensación de estar escapando.

–¿Qué siente?

–Mucha pena. Llevo 35 años de director, siempre hemos presumido de ciclismo en el País Vasco. Ha tocado esto y ha tocado, ¿qué vas a hacer? El 90% aplaude y el 10% mete ruido. Recibo 60 o 70 mensajes al día de gente que hace años que no veo ni sé de ellos o ellas. Eso me da muchos ánimos.