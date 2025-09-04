Albares, partidario de expulsar al equipo israelí de La Vuelta: «No podemos tener una relación de normalidad como si nada pasara»

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha mostrado partidario este jueves de expulsar al equipo Israel-Premier Tech de La Vuelta después de que activistas pro-Palestina reventaran este miércoles la etapa en Bilbao y obligaran a finalizarla sin ganador. No obstante, ha recordado que se trata de una decisión que «no corresponde» al Gobierno de España.

«No podemos seguir teniendo una relación de normalidad con Israel como si nada ocurriera, como hemos hecho con Rusia. Esa es una decisión que no corresponde al Gobierno de España, corresponde a la Unión Ciclista Internacional. Por lo tanto, el Ejecutivo no ha tenido nada que decir en la participación. Lo comprendo y yo sí sería partidario de ello», ha afirmado en una entrevista en el programa '24 horas de RNE'.

En este sentido, el titular de Exteriores considera que hay que mandar ese mensaje a Israel y su sociedad para que «comprendan» que solo pueden relacionarse con Europa «cuando se respetan los derechos humanos». «Porque los países democráticos nos basamos y nos relacionamos de esa manera», ha incidido.

«Yo soy partidario de hacer todo lo que esté en nuestra mano para poner fin a esta guerra», ha insistido Albares, al tiempo que ha pugnado por hacer con Israel en el deporte como se hizo con Rusia, a la que se expulsó de todas las competiciones deportivas.

El ministro también se ha pronunciado sobre la actitud general de España con relación al conflicto en Oriente Próximo: «Es el país y el Gobierno del mundo que más está haciendo por Gaza, por los palestinos y por la existencia de un Estado de Palestina realista y viable».

En esta línea, ha recordado que España ha tomado medidas como «iniciar y liderar una nueva oleada de reconocimiento», ser «los primeros -junto con Sudáfrica-» en llevar ante el Tribunal Internacional de Justicia la situación en Gaza y el mantenimiento de la financiación de la UNRWA cuando muchos países la retiraron.

«Tomaremos todas las medidas que estén a nuestro alcance para detener esta matanza en Gaza y, desde luego, no voy a cejar en solicitar y liderar en el seno del Consejo de Asuntos Exteriores que la UE haga lo mismo», ha recalcado.