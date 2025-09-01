Suscribete a
entrevista / vuelta a españa

Óscar Freire: «Ahora los ciclistas ya no son sospechosos»

Muy crítico con los ciclistas dopados de su época, cree que el ciclismo ha mejorado en temas de dopaje

Juan Ayuso se recompone

Óscar Freire, en una meta de la Vuelta a España
José Carlos Carabias

Pamplona

Óscar Freire (Torrelavega, 49 años) sigue teniendo el mismo aire despistado de siempre. Un genio despreocupado que pasa demasiado inadvertido en las salidas de etapa de la Vuelta a España, sin la cuota de gloria que corresponde a un triple campeón del mundo de ... ciclismo. Una eminencia que sería un ídolo de masas en al cruzar los Pirineos, en cualquier país de Europa. Freire ejerce de embajador publicitario, saluda sonriente y departe con invitados. Un exciclista con mensaje que fue muy crítico con sus compañeros de épica, protagonistas de casos de dopaje. En la Vuelta charla con ABC.

