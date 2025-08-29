Suscribete a
Juan Ayuso se recompone a lo grande y sella la primera victoria española

El ciclista del UAE corona con triunfo su escapada en Cerler y se tapa los oídos frente a las críticas

Cubino, el pionero en Cerler

Cerler (Huesca)

El mejor ciclista español tachó la sorpresa de su desvanecimiento prematuro en Andorra con una rutilante victoria en Cerler. De montaña a montaña, Juan Ayuso expone que en sus piernas, en su talento, en su motor, está el destino del pelotón español. Una semana después ... de iniciar su andadura en Turín llega el primer éxito ibérico en la Vuelta. Lo consigue Ayuso por rabia y orgullo, escalando puertos y al ataque desde el minuto uno. Una obra con final perfecto en el que el ciclista del UAE se tapa los oídos al entrar en la meta. No quiere escuchar críticas, a nadie le gustan, aunque todo el mundo pida autocrítica después de los fallos. Ayuso vuelve a entrar en carrera, aunque a 4:53 de Vingegaard.

