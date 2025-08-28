Todos los grandes juntos, menos Juan Ayuso

En la estación andorrana de Pal, a 1.900 metros de altitud, se dan cita todos los elementos atmosféricos. Granizo, lluvia, viento, sol... Una vicisitud para cada hora de estancia en la montaña, la vida según el color que se mire. Y lo mismo para ... el 'dream team' del ciclismo, el UAE de los Emiratos Árabes, que calza en la misma tarde los dos sabores del deporte. Dulce por el triunfo de Jay Vine, el australiano en plena forma, y amargo por el desplome de Juan Ayuso, el mejor español para las grandes vueltas, que se rindió a su baja forma. Estuvieron todos los mejores en el mismo aliento, menos Ayuso, más de siete minutos de pérdida respecto a los líderes. El noruego Torstein Traeen es el nuevo maillot rojo.

Jay Vine se sienta en la sala de prensa con un gorro negro, frío en la cumbre, y su bigote estilo pelusilla, que le confieren un aire de otro tiempo. Explica su felicidad, lo bien que se siente en la Vuelta, donde ya ha ganado tres etapas, la carrera que lo catapultó al mejor equipo del mundo. Es la expresión amable del deporte, esa dicha contagiosa de los atletas.

Unos metros más allá, Josean Matxín, el jefe del UAE, agarra con fuerza a Juan Ayuso, lo abraza, lo reconforta, se anexiona antes al derrotado que al triunfador. Ayuso bebe una coca cola y no muestra síntomas de desdicha o incomodidad. Se posiciona frente a los periodistas y casi los regaña por no haber interpretado correctamente sus palabras en la previa de la Vuelta, un sobreentendido en aquella frase. «Si no estoy para la general, ayudaré a Joao a intentar ganar».

Ayuso es joven, 22 años, pero su ambición es extraordinaria e ilimitada. Tanto que antes del Tour 2024 dijo aquello de «intentaré buscar mi oportunidad» en un equipo que tiene a Tadej Pogacar como líder único y universal del ciclismo. Ayuso no anticipaba nada bueno en la Vuelta, lo deslizó con tibieza, pero se le entendió casi todo.

En la montaña de Pal fue una caricatura del ciclista que debe abanderar el pabellón español. Se dejó ir porque no está en forma, apenas ha competido desde la decepción de no ganar el Giro y tener que abandonarlo, y el resultado fue un descalabro de siete minutos en cinco kilómetros. Demasiado para alguien tan valioso.

«Las sensaciones han sido como las de toda la Vuelta. Lo llevó diciendo desde el día 1, incluso antes de empezar, mi planteamiento era no hacer la general. El equipo me pidió que probara, para ver si mejoraba, y por respeto lo he intentado, pero como no me seguía encontrando bien me he dejado llevar».

"El Giro sí fue un palo"

Una dimisión en toda regla. «No tenía encima el peso de la general, lo teníais vosotros. Yo sabía cómo estaba y a lo que venía. Es normal crear expectación y la gente esperaba que hiciera la general, pero para mí no es como en el Giro que fue un palo duro». En el Giro, Ayuso se sintió poderoso después de un comienzo de año espectacular en victorias, pero en su equipo había un arpón escondido, el mexicano Del Toro, la verdadera razón de su retirada.

La etapa se resolvió en una fuga con gente de buen paso y en la que el aragonés Pablo Castrillo sintió el peso de la responsabilidad. Ahora corre presionado en el Movistar, el equipo que lo fichó por sus éxitos de un oasis de libertad, el Kern Pharma.

El nuevo líder temporal, Torstein Traeen, tiene una potente historia detrás. El noruego fue diagnosticado en 2022 de un cáncer testicular tras un control antidopaje que desveló niveles elevados de HCG, un marcador de cáncer en hombres.