El Madrid se enfrentará a City, Liverpool y Juve; el Barça, contra PSG y Chelsea

vuelta a españa

Todos los grandes juntos, menos Juan Ayuso

El mejor español pierde todas sus opciones en la alta montaña y su compañero Vine gana en Pal. Traeen, nuevo líder

Froome, hospitalizado con cinco costillas rotas

Jay Vine, vencedor en Pal
Jay Vine, vencedor en Pal reuters
José Carlos Carabias

José Carlos Carabias

Pal (Andorra)

En la estación andorrana de Pal, a 1.900 metros de altitud, se dan cita todos los elementos atmosféricos. Granizo, lluvia, viento, sol... Una vicisitud para cada hora de estancia en la montaña, la vida según el color que se mire. Y lo mismo para ... el 'dream team' del ciclismo, el UAE de los Emiratos Árabes, que calza en la misma tarde los dos sabores del deporte. Dulce por el triunfo de Jay Vine, el australiano en plena forma, y amargo por el desplome de Juan Ayuso, el mejor español para las grandes vueltas, que se rindió a su baja forma. Estuvieron todos los mejores en el mismo aliento, menos Ayuso, más de siete minutos de pérdida respecto a los líderes. El noruego Torstein Traeen es el nuevo maillot rojo.

