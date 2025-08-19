La Vuelta pierde a uno de los favoritos: Carapaz se reserva para el Mundial

Carapaz entra segundo en la meta de Granada, fin de la 9ª etapa de la Vuelta 2024

Richard Carapaz (32 años) no tomará este sábado la salida de la Vuelta a España. Así lo anunció este martes su equipo, EF Education, en un comunicado: «Tras perderse el Tour de Francia por una infección gastrointestinal, nuestro ciclista ecuatoriano tenía la mira puesta en su regreso a la Vuelta a España. Sin embargo, tras una recuperación con altibajos, Richie, junto con nuestro equipo médico, decidió retrasar su regreso a la competición para asegurar su máximo potencial».

«Aunque la recuperación no ha sido fácil, Richie sabe que aún le quedan muchas oportunidades este año. Con las clásicas italianas y el Campeonato Mundial de Ruanda en el horizonte, ha recuperado su chispa y está entusiasmado por lo que le espera», añade la escuadra estadounidense.

Richard Carapaz will miss the Vuelta a España but the season is far from over. 💪🇪🇨



“Now, the next goals we’ve set are the Italian classics, especially Il Lombardia, and also the World Championships in Rwanda. It’s a very special World Championship for me, where I have a big… pic.twitter.com/ZSGZQ8GISm — EF Pro Cycling (@EFprocycling) August 19, 2025

El propio Carapaz, que partía como uno de los favoritos al triunfo final en la ronda española, confirmó la noticia en su cuenta oficial de Facebook: «Mijines! Por problemas de salud no voy a poder estar en La Vuelta a España 2025. Llevo varias semanas tratándome de recuperar de una gastroenteritis amebiana que ya me obligó a perderme el Tour de Francia. Sé que muchos esperaban verme en esas carreras, pero mi prioridad ahora es recuperarme bien para volver más fuerte que nunca. Gracias por todo el apoyo en estas semanas tan complicadas. Después de la tormenta siempre sale el sol, y estoy seguro de que pronto todo brillará de nuevo».

Y también certificó su próximas metas: «Ahora, nuestros próximos objetivos son las clásicas italianas, especialmente Lombardía, y también el Mundial de Ruanda».

«Es un Mundial muy especial para mí, donde tengo una gran oportunidad, y quiero prepararme lo mejor posible. Por eso vine a Ecuador: para entrenar en altura, recuperar la motivación y concentrarme al cien por cien. Hay factores que juegan a nuestro favor y queremos aprovecharlos al máximo», añadió.