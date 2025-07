Tadej Pogacar se baja de La Vuelta

Después de triunfar en el Tour, Tadej Pogacar se da un descanso este verano y no competirá en La Vuelta, que comienza el 23 de agosto y termina el 14 de septiembre, según ha anunciado su equipo este martes. «Después de su contundente cuarta victoria en el Tour de Francia, Pogacar se tomará un merecido descanso.

El ciclista, de 26 años, volvió a doblegar a sus rivales en la ronda gala, que suma por cuarta vez después de ganar en 2020, 2021 y 2024. «Después de un Tour tan exigente, decidimos que lo mejor era tomarnos un descanso», declaró el ciclista a través de su equipo. «La Vuelta es, sin duda, una carrera a la que me encantaría volver. Tengo recuerdos fantásticos de allí de 2019, pero ahora el cuerpo me pide descanso». Es la única gran competición que no ha ganado Pogacar; terminó tercero en esa edición de 2019. Sí ganó el Giro de Italia el año pasado, en su debut en esta ronda.

Los planes del esloveno pasan por regresar a la competición en Canadá, con carreras de un día en Quebec y Montreal a mitad de septiembre, una semana antes de que comience el Mundial en Ruanda. «Tengo ganas de volver a Canadá; las carreras allí son duras y bonitas y van muy bien con mi estilo. Mi objetivo es volver a competir bien para esa parte de la temporada, especialmente para el Mundial», prosiguió el ciclista.