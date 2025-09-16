Suscribete a
ABC Premium

vuelta a españa

Del accionista del Atlético al Maccabi: el conflicto con Israel sacude el deporte en Europa

El efecto contagio de las protestas contra el país judío se puede extender a otros deportes que conviven con actores israelíes

«Si llamas a boicotear y boicoteas, haces daño»

Del accionista del Atlético al Maccabi: el conflicto con Israel sacude el deporte en Europa
José Carlos Carabias

José Carlos Carabias

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Ninguna federación internacional ha vetado a Israel de sus competiciones, tampoco la UCI», dijo el director de la Vuelta Javier Guillén en una entrevista con ABC la pasada semana y repitió el mensaje el día después de terminar la carrera con violencia y ... sin meta en Madrid. El primer gran evento que ha recibido la protesta masiva por la masacre de Israel en Gaza ha sido la ronda ciclista.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app