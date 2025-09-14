Suscribete a
No habrá ceremonia de podio tras el caos desatado en el centro de Madrid

Vuelta a españa / perfil

Vingegaard, el campeón más normal

El danés, que se costeó su sueño de ser ciclista trabajando de pescadero, gana la Vuelta más peligrosa

Orgullo de campeón ante los insolidarios

Vingegaard, campeón de la Vuelta
Vingegaard, campeón de la Vuelta efe
José Carlos Carabias

José Carlos Carabias

Madrid

Una narración maravillosa de los locutores de RCN Colombia describe con gracia y elocuencia el desenlace de la Vuelta a España en favor de Jonas Vingegaard en la Bola del Mundo. «Ahí ataca el pescadero, mi nombre es Jonas, mi apellido es Vingegaard, y ... quiero ganar la Vuelta!!!», relatan los compañeros. Esa profesión de país de mar es el dato más extravagante en la vida del campeón de la Vuelta. Un antiguo trabajador de la lonja del pescado reconvertido a ciclista nivel estrella que honra el historial de la carrera española con su victoria.

