No habrá ceremonia de podio tras el caos desatado en el centro de Madrid

La Vuelta a España acaba en violencia total y sin llegar a la meta

Los manifestantes lograron cortar la carrera en el Campo del Moro, después de invadir la calzada en Madrid, derribar vallas y arremeter contra la Policía y los empleados de la Vuelta

Los manifestantes cortaron la Vuelta
José Carlos Carabias

Madrid

La Vuelta a España terminó con violencia total y sin llegar a la última meta. Una imagen horrible, de incontenible violencia por parte de los manifestantes que protestan contra Israel y por la paz en Palestina. Los activistas emplearon la fuerza para derribar vallas, cargar ... contra periodistas, emplear palos y arremeter contra la Policía y la organización de la carrera. Un final muy triste que acabó con la carrera en el Campo del Moro sin llegar al circuito de la Castellana y que deja una imagen lamentable de país.

