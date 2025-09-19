Suscribete a
ABC Premium

Atletismo / Mundiales de Tokio

La bandera en manos de María Pérez

La granadina vuelve a la línea de salida en los 20 kilómetros marcha en busca de un nuevo doblete de oro

La lluvia salvó a Marita Koch

María Pérez, en la llegada de los 35 kilómetros marcha
María Pérez, en la llegada de los 35 kilómetros marcha EFE
Javier Asprón

Javier Asprón

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los únicos caprichos que se permitió tras revalidar el oro en los 35 kilómetros fueron culinarios: un festín de sushi y una hamburguesa compartida con su amiga, y ocasional rival, Antonella Palmisano, plata en esa misma carrera, a más de tres minutos de distancia. María ... Pérez no quería renunciar a celebrar su éxito pese a que su trabajo en Tokio aún no había concluido. Espera hacerlo en la madrugada del viernes al sábado (00.30, Teledeporte y Eurosport), cuando volverá a colocarse en la línea de salida con la ambición de firmar un nuevo doblete en los 20 kilómetros marcha. Sería repetir la gesta de Budapest hace dos años. Hazaña sobre hazaña.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app