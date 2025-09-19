La bandera en manos de María Pérez

Los únicos caprichos que se permitió tras revalidar el oro en los 35 kilómetros fueron culinarios: un festín de sushi y una hamburguesa compartida con su amiga, y ocasional rival, Antonella Palmisano, plata en esa misma carrera, a más de tres minutos de distancia. María ... Pérez no quería renunciar a celebrar su éxito pese a que su trabajo en Tokio aún no había concluido. Espera hacerlo en la madrugada del viernes al sábado (00.30, Teledeporte y Eurosport), cuando volverá a colocarse en la línea de salida con la ambición de firmar un nuevo doblete en los 20 kilómetros marcha. Sería repetir la gesta de Budapest hace dos años. Hazaña sobre hazaña.

La granadina ha vivido el resto de la semana en calma, centrada en recuperar lo máximo posible tras el desgaste de los 35. Durante aquella carrera desplegó un esfuerzo físico monumental y el calor y la humedad acabaron por pasarle factura, como al resto de competidores. En estos días, el hielo y las manos de los fisioterapeutas han sido los aliados inseparables de quien sigue siendo, de momento, la única medallista española en Tokio.

Llega a la prueba con la segunda mejor marca del año entre todas las participantes (1:27:22), solo superada por la japonesa Nanako Fujii (1:26:33). Sus rivales más directas serán la china Jiayu Jang, campeona olímpica en París por delante de la española, y la mexicana Alegna González. Ambas renunciaron a los 35 kilómetros para concentrar fuerzas en la distancia corta. También estarán en la salida Palmisano, Paula Milena Torres y Li Peng, las únicas que intentaron seguir el ritmo de la campeona en la cita del sábado pasado, junto con las otras dos representantes españolas: Antía Chamosa y Paula Juárez.

Dos horas más tarde llegará el turno de la prueba masculina, con el barcelonés Paul McGrath instalado en un grupo de favoritos en el que no figuran ni el ecuatoriano Daniel Pintado, vigente campeón olímpico, lesionado en la pelvis, ni el extremeño Álvaro Martín, bronce en la capital parisina y ya retirado. Diego García y Álvaro López completan la terna española.