España cae ante Italia y se jugará la clasificación ante la Grecia de Antetokounmpo

España camina ya por la cuerda floja en el Eurobasket. La selección cayó ante Italia y está obligada a derrotar a la Grecia de Giannis Antetokounmpo para que su clasificación a octavos no dependa de terceros. Si pierde también frente a los helenos, avanzará ... como cuarta solo si Georgia vence a Bosnia en la última jornada. Demasiadas cábalas para un equipo que se complicó la vida contra los transalpinos con un sinfín de errores en el tiro (10 de 38 en lanzamientos de tres) y un juego interior raquítico. Solo se salvaron de la quema Santi Aldama (19 puntos y 10 rebotes) y Sergio De Larrea (15 y 7).

Por si la cita no tuviera ya suficiente enjundia, la dimensión del partido creció tras conocerse la sorpresiva victoria de Bosnia ante Grecia, que jugó sin un Giannis Antetokounmpo aparentemente tocado. Ese marcador, unido al triunfo de Georgia frente a Chipre, abría un abanico enrevesado de posibilidades para la jornada final, por lo que ganar a Italia era una obligación inaplazable. España lo sabía y lo demostró en el arranque: un parcial de 13-0 que parecía una declaración de intenciones. Parecía, porque fue un espejismo. Se construyó gracias al acierto exterior de De Larrea y Aldama, pero también al nerviosismo de Italia, que tardó casi ocho minutos en estrenar su casillero mientras Fontecchio -la estrella que venía de anotar 39 puntos a Chipre- erraba una y otra vez.

España, en lugar de castigar ese desconcierto para abrir una ventaja amplia, decidió sumarse al festival del error. Abusó del triple y renunció al juego interior sin demasiado éxito. Pozzecco pidió un tiempo muerto en busca de soluciones, pero lo que de verdad cambió la dinámica fue la irrupción en pista de Saliou Niang, dominante en ambos aros y capaz de maquillar la diferencia al final del primer cuarto (10-18).

El carrusel de triples continuó en el inicio del segundo acto. Ricci, Thompson y Fontecchio -ahora sí- anotaron para Italia. Puerto respondió para España por partida doble, pero el intercambio de golpes no favoreció a los de Scariolo. La entrada de Juancho y Pradilla no mejoró el juego interior; al contrario, lo debilitó. Italia lo aprovechó para igualar el duelo por primera vez (25-25).

Faltaban equilibrio y calma, y eso lo puso Aldama, siempre más imprescindible de lo que aparenta. Otro triple de De Larrea y la solvencia del canario en el pase y en el tiro devolvieron a España una renta de +6 al descanso.

Tras el intermedio, Italia endureció su defensa y la agresividad subió varios decibelios: más faltas, más interrupciones, más juego trabado. Salvo otro triple de De Larrea, España sumaba a trompicones. Willy se cargó con tres faltas y el físico volvió a ser un lastre en la pintura, el terreno donde más cómodos se encontraban los italianos, con Diouf imponiéndose sobre los interiores españoles. «Estamos tirando todo de fuera y no estamos sacando ni una falta», clamaba Scariolo en un tiempo muerto. Procida, flamante fichaje del Real Madrid, apareció por primera vez en el torneo para empatar a 47 con un triple antes de que Niang diese la primera ventaja a los italianos al borde del último cuarto.

El parcial definitivo subrayó las carencias en físico y puntería. Diouf forzó la cuarta personal de Willy mientras se convertía en el máximo anotador del encuentro; Niang firmaba un doble-doble antes de torcerse un tobillo al capturar un rebote que fue también su despedida; y Darius Thompson penetraba con insultante facilidad.

Aldama volvió al rescate. Primero forzó un 2+1 ante Thompson, luego otra falta a Melli, y coronó su serie con un triple que devolvió la igualdad (62-62) a falta de dos minutos.

El final fue un rosario de errores, faltas y lanzamientos de uno en uno. El marcador señalaba 64-63 a favor de Italia. Con 14 segundos por jugarse, Willy falló el tiro que hubiera dado aire a España. Spissu capturó el rebote y Parra cometió una antideportiva sobre el base italiano. Dos tiros libres y una posesión sellaron la derrota.