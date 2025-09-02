Suscribete a
ABC Premium

Baloncesto / Eurobasket

España cae ante Italia y se jugará la clasificación ante la Grecia de Antetokounmpo

La segunda derrota obliga a ganar a los helenos, o que Georgia se imponga a Bosnia en esa última jornada

Diouf lanza a canasta en presencia de los Hernangómez
Diouf lanza a canasta en presencia de los Hernangómez AFP
Javier Asprón

Javier Asprón

Esta funcionalidad es sólo para registrados

España camina ya por la cuerda floja en el Eurobasket. La selección cayó ante Italia y está obligada a derrotar a la Grecia de Giannis Antetokounmpo para que su clasificación a octavos no dependa de terceros. Si pierde también frente a los helenos, avanzará ... como cuarta solo si Georgia vence a Bosnia en la última jornada. Demasiadas cábalas para un equipo que se complicó la vida contra los transalpinos con un sinfín de errores en el tiro (10 de 38 en lanzamientos de tres) y un juego interior raquítico. Solo se salvaron de la quema Santi Aldama (19 puntos y 10 rebotes) y Sergio De Larrea (15 y 7).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app