Baloncesto / Eurobasket

Jokic capitanea la lluvia de estrellas

El jugador de los Nuggets inaugura el torneo como líder de una Serbia favorita

Nikola Jokic, figura de Serbia
Nikola Jokic, figura de Serbia
Javier Asprón

El jueves será el turno de España -debutará ante Georgia a las 14.00 horas-, pero el Eurobasket arranca este miércoles con la disputa de los primeros encuentros de los grupos A y B, encuadrados en Riga y Tampere. En la capital letona, que albergará ... en exclusiva toda la fase final, se estrena la Serbia de Nikola Jokic, para muchos la gran favorita al título. Su preparación ha sido impecable (7-0) y provoca temor en el resto de aspirantes. Pasó por encima de la Eslovenia de Doncic (106-72), se impuso con solvencia a Alemania en Múnich (91-81) y doblegó también a la Grecia de Giannis Antetokounmpo (76-66). En todos esos partidos brilló el pívot de los Nuggets, figura indiscutible, aunque no única, de una selección balcánica que presume también de Bogdan Bogdanovic, Aleksa Avramovic o Tristan Vukcevic, entre otros. Estonia será su primer rival. República Checa-Portugal y Letonia-Turquía completan la jornada inaugural en ese grupo.

