Jokic capitanea la lluvia de estrellas

El jueves será el turno de España -debutará ante Georgia a las 14.00 horas-, pero el Eurobasket arranca este miércoles con la disputa de los primeros encuentros de los grupos A y B, encuadrados en Riga y Tampere. En la capital letona, que albergará ... en exclusiva toda la fase final, se estrena la Serbia de Nikola Jokic, para muchos la gran favorita al título. Su preparación ha sido impecable (7-0) y provoca temor en el resto de aspirantes. Pasó por encima de la Eslovenia de Doncic (106-72), se impuso con solvencia a Alemania en Múnich (91-81) y doblegó también a la Grecia de Giannis Antetokounmpo (76-66). En todos esos partidos brilló el pívot de los Nuggets, figura indiscutible, aunque no única, de una selección balcánica que presume también de Bogdan Bogdanovic, Aleksa Avramovic o Tristan Vukcevic, entre otros. Estonia será su primer rival. República Checa-Portugal y Letonia-Turquía completan la jornada inaugural en ese grupo.

A pocos kilómetros, la sede finlandesa acoge a otra de las aspirantes al oro. Alemania llega al torneo con sus dos grandes estrellas, Franz Wagner y Dennis Schroeder, en plena forma y un balance de 5-1 en la preparación (solo cayó frente a Serbia). Sin embargo, ofreció dudas en determinados tramos, como en el duelo contra España en Madrid, resuelto en la prórroga por la mínima, o en la victoria ajustada sobre Turquía en Múnich (73-71). Los actuales subcampeones debutarán frente a Montenegro sin su seleccionador, Álex Mumbrú, ingresado de urgencia por una pancreatitis. Finlandia-Suecia y Gran Bretaña-Lituania completan la primera tanda de partidos en Tampere.

Para el jueves quedará el estreno de los grupos C y D. En el primero, con sede en Limassol (Chipre), España compartirá foco con Italia y con la Grecia de Giannis Antetokounmpo, la tercera de las grandes estrellas NBA que han decidido participar. La segunda, por impacto estadístico, es Luka Doncic, que liderará a Eslovenia en el grupo D, con sede en Katowice (Polonia). La campeona de 2017 ha dejado malas sensaciones en los amistosos previos, con un único triunfo ante Bélgica, pero nadie se atreve a desconfiar del talento del jugador de los Lakers. En la ciudad polaca se podrá ver también a Francia -siempre candidata- sin Wembanyama, pero con Yabusele, Risacher, Sarr y Maledon.