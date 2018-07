NBA LeBron atiza a Donald Trump La estrella de la NBA carga con dureza contra el presidente de los Estados Unidos

LeBron James acaba de inaugurar un colegio para niños desfavorecidos, un proyecto personal en el que se ha volcado de lleno, y en su presentación volvió a la carga contra Donald Trump, al que ya meses atrás le tachó de «sinvergüenza y golfo» por retirar a los Warriors la invitación a la Casa Blanca, actuales campeones de la NBA.

El alero de Ohio considera que la forma de ser y la política de Trump está dividiendo racialmente a Estados Unidos: «Nunca me sentaría frente a él para charlar. De lo que me he dado cuenta en los últimos tiempos es de la manera en la que nuestro presidente utiliza el deporta para dividirnos, y es algo que no puedo soportar. No puedo darme la vuelta y quedarme sin decir nada.

James considera que el deporte es un medio magnífico para unir a todas las clases de personas del mundo, como él sabe en carne propia. Por eso no entiende las maneras del presidente norteamericano: «En el deporte fue la primera vez que conviví con personas blancas. Tuve la oportunidad de aprender de ellos, al igual que ellos de mí, hice grandes amigos. Todo ha sido gracias al deporte».