El Madison Square Garden presenció el 6 de febrero de 2018 lo que sería un antes y un después en la carrera de Kristaps Porzingis. El jugador de los Knicks, tras machacar el aro ante Milwaukee Bucks, se rompió la rodilla izquierda en una mala caída.

Ahora, meses después, la estrella de la NBA se encuentra de vuelta en España como parte de su tratamiento de recuperación. Ha sido el propio jugado quien ha elegido las instalaciones del Real Madrid para volver a la élite.

«Esta es la principal razón por la que estoy en Madrid. Las instalaciones del club son unas de las mejores del mundo, si no la mejor», afirmaba el ex jugador del Sevilla en el portal de comunación usado por deportistas, 'The Players' Tribune'.

«Aquí tengo todo lo que necesito», ha confesado el letón. De esta forma, Porzingins pasa sus días en la capital de España de la mano del club blanco, para lograr sus próximos objetivos: «Quiero llegar a ser el MVP de la NBA, el mejor jugador defensivo», sentenciaba el interior.

"I've seen the play a thousand times, I know exactly how it felt and I'm not shying away from it."@KPorzee tore his ACL on February 6th and is embracing the challenge of his recovery. pic.twitter.com/CXn5LSEOTh