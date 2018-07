Las futuras estrellas de la NBA empiezan a brillar

Las marchas de Kyrie Irving en pasado verano y LeBron James en el presente deja a Cleveland con una plantilla difícilmente manejable. No tienen espacio salarial para hacerse con jugadores jóvenes ni equipo para competir. Sexton, un exterior polivalente, puede ser la primera piedra de una larga reconstrucción.

No ha sido el único «Laker» con derecho a mención. Los dos novatos de los angelinos merecen su parte de protagonismo en las seis victorias de siete posibles que lograron. El ucraniano Svi Mykhailiuk , escolta tirador de 21 años, ha logrado 17 puntos por partido con un buen 41% en tiros de tres. Moritz Wagner , alemán escogido en el puesto 25 del Draft 2018, promedió 13 puntos y ocho rebotes.

22 puntos, cinco rebotes y dos asistencias le bastaron para llevar a sus Lakers a la final de la liga veraniega. Aunque no la ganaron, Hart fue nombrado MVP del torneo por su solidez anotadora: convirtió 37 puntos y nueve rebotes en las semifinales frente a Collin Sexton -que anotó 27, duelo estelar-.

Cualquier atisbo de calidad es celebrado con ilusión en California. Este escolta de segundo año ya dio destellos la pasada temporada, pero la titularidad de Kentavious Caldwell-Pope no le dejó explotar. La Summer League ha sido su momento .

Kevin Knox (New York Knicks)

El alero de 2,06m se coló en el Top10 del último Draft por sorpresa. Todos los informes que se han hecho sobre él muestran un tremendo potencial, tanto ofensivo como defensivo, algo que con 18 años hay tiempo para explotar. Pero pocos esperaban que Knox fuese a mostrar un rendimiento inmediato.

Poderío físico. Así se definen los primeros destellos de un jugador que, según parece, va a salir repetitivamente en las mejores jugadas de cada semana.

Ha promediado 21 puntos, siete rebotes y dos asistencias en 32 minutos, y ha disputado cuatro partidos. Como única pega, Knox ha cosechado un pobre 35% en tiros de campo. A este dato no se le ha dado demasiada importancia en New York, ya que no es un tirador como tal, y tiene mucho por aprender. Los fans de los Knicks han pasado de tirarse de los pelos a quedarse ojipláticos, como ya pasó hace tres años con Porzingis.

Bien acompañado

Knox ha compartido protagonismo con un invitado sorpresa. Mitchell Robinson, pivot de 20 años y 2,13 metros de altura, ha sorprendido también a analistas y aficionados. 13 puntos, diez rebotes y cuatro tapones fueron sus estadísticas en los 25 minutos de media que disputó durante cinco encuentros. Sí, cuatro tapones por partido -Anthony Davis, máximo taponador de la NBA, promedió 2,5 en la pasada campaña-.

Junto con Kristaps Porzingis y el novato del pasado año Frank Ntilikina, los Knicks se frotan las manos -tanto en ataque como en defensa- de cara a un prometedor futuro. Su reconstrucción va por medio camino.