Jensen: «Es importante que en el Atlético nos creamos que tenemos una oportunidad de ganar al Barça»

La temporada en el fútbol femenino español llega este sábado a su fin. Y lo hace en Huesca con la final de la Copa de la Reina entre el Barcelona y el Atlético de Madrid (19.00, La 2). Las azulgranas, superadas en Europa, ... miden su aplastante dominio nacional ante el conjunto rojiblanco, tres semanas después de finalizar la Liga y parón de selecciones mediante. Una cita a la que acude la delantera noruega Synne Jensen (Oslo, 1996), de regreso en España para tratar de poner fin a una «difícil» primera temporada como colchonera, suplente habitual tras ser la goleadora de la Real Sociedad las últimas tres temporadas, con una machada y un título.

—El Barcelona da la sensación de ser equipo casi invencible, al menos en España. ¿Cómo se cree en que una victoria es posible?

—Todos sabemos que el Barcelona es un equipo muy, muy bueno y sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero es muy importante que creamos que tenemos una oportunidad porque al final nada es imposible. Tenemos que creer que podemos hacer un buen partido y que es posible.

—El Atlético lleva cuatro años sin ganar al Barca. ¿Cómo se prepara un partido con este balance?

—Como he dicho, va a ser muy difícil. El Barcelona es probablemente uno de los mejores equipos del mundo y no hemos conseguido nuestros mejores resultados contra ellas, pero hemos hecho algunos buenos partidos. Tenemos que quedarnos con lo que hicimos bien y hacer algunos ajustes para hacerlo aún mejor en este partido. Así que sí, creo que es importante centrarse en las cosas positivas que hemos hecho antes contra ellas y ajustar las cosas que tenemos que corregir.

—Otros equipos han demostrado que al Barcelona se le puede hacer daño buscándole arriba. ¿Es preferible salir a presionar o esperar replegadas?

—Las dos son importantes. Hay que prepararse muy bien defensivamente porque sabemos que el Barcelona juega un fútbol muy ofensivo y hay que defender muy bien. Así que tenemos que tener muy claro cómo queremos que sea nuestra defensa y luego estar afinadas en nuestras oportunidades. Seguramente no vamos a tener tantas ocasiones, así que tenemos que estar muy acertadas cuando las tengamos.

—Han conseguido la clasificación para Champions y han llegado a la final de Copa, pero fueron eliminadas en la fase previa europea. ¿La temporada es buena?

—Cuando no nos clasificamos para la Champions League, fue decepcionante que perdiéramos contra un equipo noruego como el Rosenborg. Pero entonces el equipo era muy nuevo. Durante la temporada hemos estado encontrando nuestra forma un poco mejor. Ahora, cuando vemos la temporada, alcanzamos nuestros objetivos. Tenemos una nueva oportunidad de clasificarnos para la Liga de Campeones y también tenemos la final de la Copa. En términos de alcanzar nuestras metas, lo hemos hecho.

—¿Cómo se ha visto en su primera temporada en el Atlético?

—Primero de todo, me ha gustado mucho el venir al Atlético de Madrid, es un muy buen club. Pero mi primer año ha sido un poco difícil. Creo que a menudo suele ocurrir cuando es tu primer año, para adaptarse y todo... Ha habido algunos altibajos, pero siento que tengo todavía mucho que dar. Así que sí, estoy emocionada por continuar aquí.

—¿Por qué no ha tenido tanto protagonismo como en la Real?

—Es una mezcla de diferentes cosas. Cuando juegas en un equipo nuevo, para integrarte también es importante tener más tiempo, tener más minutos para demostrar lo que puedo dar al equipo. Así que espero tener más tiempo en el futuro.

—¿Cómo es el trabajo mental y deportivo para mantenerse preparada siendo suplente habitual?

—Es una situación un poco diferente cuando eres titular y cuando entras desde el banquillo. Es muy importante mantenerse en el partido para intentar demostrar tu valía cuando entras para ayudar al equipo y también para el futuro, para demostrar que mereces un puesto en el once inicial. Así que sí, ese es siempre mi objetivo, ayudar al equipo y mostrar lo mejor de mí.

—¿Se arrepiente de haber fichado por el Atlético?

—No, no me arrepiento en absoluto de haber venido aquí porque creo que es el tipo de club en el que quiero triunfar. Pero, como he dicho, todavía siento que tengo más que dar, siento que tengo mas que mostrar y estoy segura que lo haré en un futuro cercano.

—¿Cómo empezó a jugar al fútbol?

—Empecé a jugar con mi padre cuando tenía seis años y desde muy temprano mi padre fue mi entrenador. También tengo otras dos hermanas con las que he jugado, así que si, el fútbol ha estado desde siempre en la familia y ha sido nuestra actividad favorita.

—Después de jugar en Noruega, Alemania y España. ¿Cómo ve el fútbol femenino español?

—Siento que en España, en nuestra liga, hay muchas buenas jugadoras. El juego está creciendo y todos los equipos están mejorando. También deseo que este desarrollo continúe y que veamos más gente en nuestros partidos y que más gente vea la liga española. Se lo merece porque hay mucho talento.

—¿Hasta qué punto ayuda a ese crecimiento la abismal diferencia que hay entre el Barça y el resto?

—Bueno, yo creo que es muy bueno tener un equipo como el Barcelona en nuestra liga porque nos ayuda a alcanzar ese nivel. Ahí es donde queremos estar. Todavía hay una brecha y tenemos que trabajar para tratar de acercarnos. Ese es nuestro objetivo, tratar de estar más cerca de la parte de arriba, competir contra los mejores, y eso es para lo que estamos entrenando todos los días.

—Después de vivir en dos ciudades como San Sebastián y Madrid, ¿le gustaría quedarse a vivir en España?

—No lo sé. Es muy importante para mí vivir cerca de mi familia, así que siento que, cuando termine mi carrera, sería importante para mi estar cerca de ellos y eso es en Noruega. Pero disfruto mucho de vivir en España. He tenido mucha suerte de vivir en ciudades tan bonitas como San Sebastián y Madrid. Me gusta mucho, así que estoy muy contenta de que no solo el fútbol sea bueno en España, también la vida en general.