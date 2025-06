Claudia Pina mete a España en las semifinales con dos goles ante Inglaterra

Las victorias con sufrimiento saben mejor. Lo vivió España en sus carnes, que durante buena parte del partido estuvo eliminada tras el gol de Russo tras una extraña jugada en la que Salma Paralluelo pidió penalti. Pero Montse Tomé encontró la clarividencia para dar entrada a Claudia Pina y que ésta resolviese el partido y la eliminatoria ante una Inglaterra que nunca generó, salvo en el gol, inquietud en las filas españolas. Brillante pase a las semifinales de la Liga de Naciones, tras una fase de grupos en la que el único tropiezo fue en Wembley. Se sufrió también ante Bélgica, pero España podrá defender el título.

No se andaba con contemplaciones Montse Tomé, que alineaba a siete jugadoras del Barcelona, que el sábado disputará la final de la Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid. La seleccionadora, consciente del potencial de Inglaterra y de la última derrota de España en Wembley el pasado mes de febrero, apostó por el mejor once para tratar de meterse en la Final Four de esta Liga de Naciones, para la que ya estaban clasificadas Alemania y Francia. Centro del campo claramente azulgrana, con Aitana, Patri y Alexia, acompañadas en la banda izquierda por la mejor jugadora de la Premier, la exculé Mariona Caldentey.

Comenzó dominando España, teniendo balón, aunque sin claridad al llegar al área. Esther estaba bulliciosa y tuvo dos ocasiones claras de inicio. La primera la desbarató Hampton metiendo la manopla y la segunda no la supo concretar tras el grosero error defensivo de Williamson. Pero todo se torció en una jugada desafortunada a los 20 minutos de juego. En una Pugna entre Salma Paralluelo y Charles, la española se dejó caer pensando que la árbitra Ktalin Kulcsár pitaría falta, pero la húngara dejó seguir el juego permitiendo un contragolpe mortal de Inglaterra que culminó Russo. A España se le complicaba el camino hacia la Final Four. Podría haber remediado el desastre cuatro minutos después si la colegiada hubiera visto y pitado una mano clarísima de Charles dentro del área, pero también dejó seguir el juego.

La segunda parte comenzó con una buena ocasión de Alexia, que no encontró portería. Salma acusaba el cansancio y cada vez estaba más errática. Tomé optó por cambiarla y dar entrada a Claudia Pina, que solo necesitó dos minutos para empatar el encuentro. Patri pinchó un balón aéreo, se lo cedió a Pina, la delantera del Barcelona lo condujo un par de metros y sacó un disparo cruzado que batió a Hampton para meter a España de nuevo en las semifinales. Comenzaron los mejores minutos de España, con otra clara ocasión de Esther tras un error de Greenwood. Pero tuvo que ser Pina de nuevo la que marcara. En esta ocasión desde fuera del área con un disparo fuerte y colocado. Inglaterra necesitaba dos goles para pasar a semifinales y le quedaban menos de 20 minutos. Ahí supieron tirar de oficio las chicas de Tomé para cerrar el encuentro, la clasificación y lograr una victoria balsámica ante la todopoderosa Inglaterra.

FICHA DEL PARTIDO:

España: Cata; Ona, Paredes, Aleixandri, Olga (Jana 88); Patri, Aitana, Alexia; Mariona, Esther (Lucía García 82') y Salma (Pina 58').

Inglaterra: Hampton; Bronze (Carter 56'), Williamson, Greenwood, Charles; Stanway (Kearns 46'), Walsh, Park (Toone 75'); Hemp, Russo (Jones 86') y Mead (Lelly 56').

Goles: 0-1 min 21 Russo. 1-1 min 60 Pina. 2-1 min 69 Pina.

Árbitra: Ktalin Kulcsár (Hungría). Amonestó a Laia Aleixandri, Kearns y Walsh.