Starmer anuncia que el Reino Unido «reconoce formalmente el estado de Palestina»
Mallorca
Mallorca
0
0
1ª parte
Atlético
Atlético

LaLiga EA Sports. Jornada 5 Domingo 21/09 16:15h. Árbitro Francisco José Hernández Maeso. Estadio Iberostar Estadi. Canal DAZN

Fútbol

Mallorca - Atlético de Madrid en directo hoy: partido de la Liga, jornada 5

La LIga

14'
¡Penalti fallado!Julián Alvarez (Atlético de Madrid) ha desperdiciado una ocasión inmejorable de anotar, remate con la derecha parado junto al lado derecho de la portería.
12'
Penalti cometido por Antonio Raíllo (Mallorca) con una mano dentro del área.
12'Icono
Remate rechazado de Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
7'Icono
Remate parado. Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.

6'Icono
Falta de Mateu Morey (Mallorca).
6'Icono
Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
4'Icono
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
4'Icono
Mateu Morey (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.

3'Icono
Remate fallado por Nico González (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Giacomo Raspadori con un centro al área tras un saque de esquina.
3'Icono
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Leo Román.
3'Icono
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Martin Valjent.
1'Icono
Falta de Samú Costa (Mallorca).

1'Icono
Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Icono
Empieza primera parte.
Icono
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

