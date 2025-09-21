Mallorca - Atlético de Madrid en directo hoy: partido de la Liga, jornada 5

¡Penalti fallado!Julián Alvarez (Atlético de Madrid) ha desperdiciado una ocasión inmejorable de anotar, remate con la derecha parado junto al lado derecho de la portería.
12'
Penalti cometido por Antonio Raíllo (Mallorca) con una mano dentro del área.
12'
Remate rechazado de Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
7'
Remate parado. Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
6'
Falta de Mateu Morey (Mallorca).
6'
Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
4'
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
4'
Mateu Morey (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
3'
Remate fallado por Nico González (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Giacomo Raspadori con un centro al área tras un saque de esquina.
3'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Leo Román.
3'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Martin Valjent.
1'
Falta de Samú Costa (Mallorca).
1'
Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
