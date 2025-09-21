Suscribete a
Mallorca
Atlético
Atlético

LaLiga EA Sports. Jornada 5 Domingo 21/09 16:15h. Árbitro Francisco José Hernández Maeso. Estadio Iberostar Estadi. Canal DAZN

Fútbol

Mallorca - Atlético, estadísticas del partido

La Liga

Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Mallorca - Atlético, de la jornada 5

Mallorca

MLL

Entrenador:
Jagoba Arrasate5-3-2
  1. Leo Román
    Portero    1
  2. Mateu Morey
    Defensa    2
  3. M. Valjent
    Defensa    24
  4. A. Raíllo
    Defensa    21
  5. Marash Kumbulla
    Defensa    4
  6. Mojica
    Defensa    22
  7. Samú Costa
    Centrocampista    12
  8. M. Morlanes
    Centrocampista    8
  9. Sergi Darder
    Centrocampista    10
  10. Takuma Asano
    Delantero    11
  11. Muriqi
    Delantero    7
Atlético

ATM

Entrenador:
Diego Simeone4-4-2
  1. 13Oblak
    Portero
  2. 14M. Llorente
    Defensa
  3. 24Le Normand
    Defensa
  4. 15Lenglet
    Defensa
  5. 17Dávid Hancko
    Defensa
  6. 20Giuliano Simeone
    Centrocampista
  7. 6Koke
    Centrocampista
  8. 8P. Barrios
    Centrocampista
  9. 23Nico González
    Centrocampista
  10. 19Julián Alvarez
    Delantero
  11. 22G. Raspadori
    Delantero
Estadísticas
32.9%MallorcaMLL
67.1%ATMAtlético
0 Goles 0
0 Remates a puerta 2
0 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 3
0 Asistencias de gol 0
3 Faltas cometidas 1
1 Faltas recibidas 2
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
41 Pases correctos 95
11 Pases fallados 8
0 Fueras de juego 0
2 Paradas 0
0 Corners 2
0 Penaltis a favor 1
1 Penaltis en contra 0

