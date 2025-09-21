Fútbol
Mallorca - Atlético, estadísticas del partido
La Liga
Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Mallorca - Atlético, de la jornada 5
MLLEntrenador:
Jagoba Arrasate5-3-2
1
22421422
12810
117
13
14241517
206823
1922
ATMEntrenador:
Diego Simeone4-4-2
Estadísticas
32.9%MLL
67.1%ATM
0 Goles 0
0 Remates a puerta 2
0 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 3
0 Asistencias de gol 0
3 Faltas cometidas 1
1 Faltas recibidas 2
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
41 Pases correctos 95
11 Pases fallados 8
0 Fueras de juego 0
2 Paradas 0
0 Corners 2
0 Penaltis a favor 1
1 Penaltis en contra 0
