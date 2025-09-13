Suscribete a
ABC Premium

Entrevista ABC

Ángel Correa: «Muchas veces quise matar a Simeone; se lo he dicho a él en la cara»

Atlético de Madrid

El perenne revulsivo del Atlético triunfa en México, hastiado de esperar su turno en el banquillo rojiblanco. El Metropolitano ya le echa de menos

El nefasto legado gilista del Atlético

Ángel Correa, en un entrenamiento de Tigres
Ángel Correa, en un entrenamiento de Tigres Instagram
José Ignacio Fernández

José Ignacio Fernández

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El pasado 23 de junio, en el Mundial de Clubes contra el Botafogo, Ángel Correa (Rosario, Argentina, 9-3-1995) se enfundaba por última vez la camiseta del Atlético de Madrid. Salía al campo a falta de media hora para intentar desatascar otro encuentro ... atorado, su sino durante una década. Agotado de ser el eterno suplente, el revulsivo, el jugador número doce temporada tras temporada, puso rumbo a México «para volver a disfrutar». Con una vida personal llena de pérdidas, «el fútbol siempre fue mi salvación, pero el último año en el Atlético ya no lo sentí así», asegura a ABC en su primera entrevista con un medio español tras su salida.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app