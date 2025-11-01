Atlético de Madrid - Sevilla: horario, canal de televisión y dónde ver el partido de LaLiga hoy

El Atlético de Madrid se enfrenta hoy sábado 1 de noviembre al Sevilla en su Riyadh Air Metropolitano por la undécima jornada de LaLiga. Cuarto a dos puntos del FC Barcelona, buscará, claro, imponerse al errabundo conjunto de Matías Almeyda, tras hacer lo propio con su amadísimo vecino ... , el Betis.

El Sevilla venció en Copa al Toledo, pero desde su cruce contra el Barça no levanta cabeza en Liga: dos derrotas, contra Mallorca y Real Sociedad, le hacen ubicarse en el undécimo puesto de la clasificación, con 13 puntos. El genial fútbol de Alexis Sánchez no siempre es suficiente: uno piensa que basta con dar muestras de cariño, con hacer gestos, pero no es verdad. Hay que decir lo que se siente, que escribiría Delphine Devigan. Sevilla necesita más buenos futbolistas que sentir.

Se rumorea, Julián Álvarez viene pasando las mañanas colocando cuidadosamente cámaras de fotos en las escuadras de las porterías del Metropolitano, a lo Peter Parker. Normal que luego disponga de sendos fotones, siempre que anota: cada uno de sus disparos —o de sus telarañazos— conmueve más que cualquier tragedia griega. La de Vlachodimos.

A qué hora es del Atlético de Madrid - Sevilla de LaLiga hoy

Atlético de Madrid y Sevilla disputan su partido correspondiente a la undécima jornada de LaLiga hoy sábado 1 de noviembre a las 16:15 horas en el Riyadh Air Metropolitano.

Dónde ver el Atlético de Madrid - Sevilla en televisión y online

El partido podrá verse en directo por televisión a través de DAZN, DAZN LaLiga (dial 55 de Movistar Plus+ o dial 113 de Orange TV) y LaLiga TV Bar. En cualquier caso, todo asunto relacionado podrá leerse en ABC.