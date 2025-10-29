El Madrid aplaude la nueva sentencia sobre la Superliga mientras LaLiga destaca que no avala el nuevo torneo

La resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, desestimando los recursos de apelación interpuestos por UEFA, la RFEF y LALIGA contra la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por abuso de su posición de dominio, ha provocado la reacción inmediata tanto del Real Madrid ... como de la entidad presidida por Javier Tebas.

Actores enfrentados en el conflicto de la Superliga, ambos han llevado a su terreno el dictamen, el club celebrando una sentencia que «abre la vía a reclamar los cuantiosos daños y perjuicios sufridos», y la patronal destacando que «no supone en ningún caso un aval a la Superliga ni a ningún otro formato. Simplemente recuerda que las normas deben aplicarse con transparencia y objetividad».

Comunicado del Real Madrid El Real Madrid C. F. celebra que la Audiencia Provincial de Madrid haya desestimado los recursos de apelación interpuestos por UEFA, la RFEF y LALIGA confirmando que la UEFA, en el tema de la Superliga, infringió gravemente las normas de libre competencia de la Unión Europea en línea con la sentencia del TJUE por abuso de su posición de dominio. Esta sentencia abre la vía a reclamar los cuantiosos daños y perjuicios sufridos por el club. Asimismo, el Real Madrid informa que a lo largo de 2025 ha mantenido numerosas conversaciones con UEFA para buscar soluciones, sin alcanzarse ningún compromiso en torno a una gobernanza más transparente, sostenibilidad financiera, protección de la salud de los futbolistas y mejoras en la experiencia de los aficionados, incluyendo modelos de retransmisión gratuitos y accesibles a nivel global como fue el caso en el Mundial de Clubes de FIFA. En consecuencia, el club anuncia que seguirá trabajando por el bien del fútbol global y de los aficionados, al tiempo que pedirá a UEFA los cuantiosos daños y perjuicios sufridos».

La decisión no es un aval a la Superliga

Comunicado de LaLiga LALIGA manifiesta su respeto a la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en relación con la denominada Superliga y recuerda que la resolución no aprueba ni avala ningún formato específico de competición, ni hace referencia al proyecto inicial anunciado en 2021, que posteriormente ha sido modificado por sus promotores. La decisión judicial se centra exclusivamente en aspectos procedimentales, estableciendo que los sistemas de autorización deben basarse en criterios transparentes, objetivos y revisables, sin pronunciarse sobre el fondo ni sobre la viabilidad de eventuales torneos alternativos. Desde la patronal se reitera el compromiso firme con: - La integridad y estabilidad de las competiciones nacionales, pilar fundamental del fútbol europeo y de su sostenibilidad económica y social. - El respeto a las reglas de competencia de la Unión Europea, mediante procedimientos claros, no discriminatorios y acordes al interés general del ecosistema futbolístico. - El diálogo permanente con instituciones y clubes, para garantizar que cualquier innovación o propuesta no perjudique a las ligas, a sus aficionados ni a la cadena de valor del deporte. «La sentencia no supone en ningún caso un aval a la Superliga ni a ningún otro formato. Simplemente recuerda que las normas deben aplicarse con transparencia y objetividad», ha señalado Javier Tebas, presidente de LALIGA. «Seguiremos defendiendo el modelo europeo basado en el mérito deportivo, la solidaridad y la sostenibilidad de las competiciones nacionales. Cualquier propuesta que respete esos principios será analizada; lo que no haremos es dar cheques en blanco a proyectos que pongan en riesgo el equilibrio del fútbol». LALIGA continuará colaborando con los organismos competentes y con el conjunto de operadores del sector para establecer marcos de evaluación objetivos y seguros, que garanticen seguridad jurídica para clubes, aficionados y socios comerciales.

