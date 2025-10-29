Fútbol
El Madrid aplaude la nueva sentencia sobre la Superliga mientras LaLiga destaca que no avala el nuevo torneo
Superliga Europea
La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado los recursos de UEFA, RFEF y LALIGA, confirmando que la UEFA infringió gravemente las normas de libre competencia de la Unión Europea
Los traidores de Florentino
La resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, desestimando los recursos de apelación interpuestos por UEFA, la RFEF y LALIGA contra la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por abuso de su posición de dominio, ha provocado la reacción inmediata tanto del Real Madrid ... como de la entidad presidida por Javier Tebas.
Actores enfrentados en el conflicto de la Superliga, ambos han llevado a su terreno el dictamen, el club celebrando una sentencia que «abre la vía a reclamar los cuantiosos daños y perjuicios sufridos», y la patronal destacando que «no supone en ningún caso un aval a la Superliga ni a ningún otro formato. Simplemente recuerda que las normas deben aplicarse con transparencia y objetividad».
En su comunicado, el Real Madrid explica que a lo largo de 2025 ha mantenido numerosas conversaciones con la UEFA, organización que gestiona el fútbol europeo, «para buscar soluciones, sin alcanzarse ningún compromiso en torno a una gobernanza más transparente, sostenibilidad financiera, protección de la salud de los futbolistas y mejoras en la experiencia de los aficionados».
Al no haberlo logrado, asegura el club blanco que «seguirá trabajando por el bien del fútbol global y de los aficionados, al tiempo que pedirá a UEFA los cuantiosos daños y perjuicios sufridos».
La decisión no es un aval a la Superliga
Por su parte, en su nota LaLiga explica que respeta la sentencia pero pone de relieve que «la resolución no aprueba ni avala ningún formato específico de competición, ni hace referencia al proyecto inicial anunciado en 2021, que posteriormente ha sido modificado por sus promotores».
«La decisión judicial se centra exclusivamente en aspectos procedimentales, estableciendo que los sistemas de autorización deben basarse en criterios transparentes, objetivos y revisables, sin pronunciarse sobre el fondo ni sobre la viabilidad de eventuales torneos alternativos», agrega.
Incluye también el comunicado de la patronal de clubes palabras de su presidente, Javier Tebas, que dice que «la sentencia no supone en ningún caso un aval a la Superliga ni a ningún otro formato. Simplemente recuerda que las normas deben aplicarse con transparencia y objetividad». «Seguiremos defendiendo el modelo europeo basado en el mérito deportivo, la solidaridad y la sostenibilidad de las competiciones nacionales. Cualquier propuesta que respete esos principios será analizada; lo que no haremos es dar cheques en blanco a proyectos que pongan en riesgo el equilibrio del fútbol», añade.
