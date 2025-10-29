Suscribete a
ABC Premium
Directo
Cientos de personas recorren Valencia hasta llegar al Ventorro, en protesta contra Mazón

Fútbol

El Madrid aplaude la nueva sentencia sobre la Superliga mientras LaLiga destaca que no avala el nuevo torneo

Superliga Europea

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado los recursos de UEFA, RFEF y LALIGA, confirmando que la UEFA infringió gravemente las normas de libre competencia de la Unión Europea

Los traidores de Florentino

El Madrid aplaude la nueva sentencia sobre la Superliga mientras LaLiga destaca que no avala el nuevo torneo
Miguel Zarza

Miguel Zarza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, desestimando los recursos de apelación interpuestos por UEFA, la RFEF y LALIGA contra la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por abuso de su posición de dominio, ha provocado la reacción inmediata tanto del Real Madrid ... como de la entidad presidida por Javier Tebas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app