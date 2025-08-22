Alba Vinuesa: «Ni íbamos a venir de paseo ni nos da miedo nadie»

La selección española afronta su séptima participación en un Mundial con ánimos renovados. Han pasado ocho años desde la última cita y 23 desde que las Leonas lograron acceder por segunda y última vez a los cuartos de final. De ahí que la capitana, Alba ... Vinuesa (Madrid, 26 años), esté rebosante de ilusión y optimismo ante su nuevo reto. La centro madrileña es consciente de que este campeonato, que será televisado íntegramente por Movistar +, es una ocasión única para alcanzar nivel de popularidad y reconocimiento

—¿Cómo llegan el torneo?

—Muy bien. Nos ha costado mucho clasificarnos y como llevábamos tanto tiempo esperando estamos saboreando el momento especialmente. Se han ido incorporando muchas chicas jóvenes que traen mucho talento y alegría al grupo y eso nos ayuda a las mayores y nos recompensa muchos años de trabajo y sacrificio.

—¿Cuál es el nivel de juego actual del equipo?

—Muy alto. Hemos adquirido mucha confianza al asentarnos al ritmo de juego del rugby internacional de hoy en día. Llevamos dos años jugando en Dubái contra grandes potencias y ahí vamos subiendo nuestro nivel frente a ellas. No nos da miedo nadie.

—¿Este torneo puede ser un antes y un después para el rugby femenino español?

—Sin duda. Vamos a dar la mejor cara que tenemos ahora mismo, pero también pensando en el futuro del rugby español. Debemos intentar formar referentes para las niñas que vienen en el futuro y que ellas tengan dónde mirarse. Que vean que pueden aspirar a jugar en la selección y llegar a un Mundial. Por eso es tan importante que tengan referentes donde inspirarse.

—¿A qué posición aspiran?

—Lo que teníamos claro después de lo que sufrimos para clasificarnos es que no íbamos a venir a este campeonato de paseo, sino a competir al máximo nivel. Tenemos un grupo superdifícil y desde luego que vamos a dar la cara contra Nueva Zelanda. Son las actuales campeonas y sabemos que las grandes favoritas, pero no son nuestro auténtico objetivo.

—Entonces se lo jugarán todo en los otros dos partidos.

—No quiero decir que ante las kiwis vayamos a salir derrotadas de antemano, ni mucho menos, pero sabemos que esa no va a ser nuestra tarde clave. Además, debemos controlar que no nos anoten demasiados puntos para el eventual caso de depender al final del 'average'. Así que somos conscientes de la importancia de no dejarnos ir, aunque las cosas se tuerzan. Donde tenemos que salir a tope es en los otros dos encuentros, contra Japón e Irlanda. Son dos equipos más accesibles y, sin duda, los dos choques más importantes. Tenemos que salir a ganar para pasar la fase de grupos y no depender de otras combinaciones. Es decir, centrarnos en lo que podemos controlar por nosotras mismas. De momento no queremos soñar más allá.

—¿Qué faltaría para que España suba de nivel y aspire a más?

—Necesitamos que se invierta mucho más para que se nos dé más importancia al rugby femenino español y se sepa el valor que tiene. El masculino poco a poco lo está consiguiendo, pero nosotras en muchos sentidos nos estamos quedando atrás. Con más reconocimiento en redes sociales y en medios de comunicación seguro que habría más empresas que apoyaran, como hace Iberdrola.

—Sobre todo para aprovechar el buen momento de ambas selecciones, clasificadas para los Mundiales.

—Por supuesto, este ha sido uno de los grandes éxitos del del rugby español y todo un orgullo. Estoy segura de que con más inversión podríamos apretar contra las grandes potencias. Ya dejamos de ser un grupo y empezamos a ser un equipo, una familia, y al final eso es muy importante para conocernos y para que tengamos una buena compenetración. Y eso se nota.

—¿Cómo han influido los nuevos seleccionadores en chicos y en chicas?

—Sobre todo en esto de hacer grupo, tienen una estrategia clara de trabajo porque desde que hay más recursos los seleccionadores estén cada vez mejor rodeados de médicos, psicólogos, preparadores físicos, entrenadores de ataques, de defensa o de patadeador de melé. Esto les ayuda mucho porque les permite centrase únicamente en su trabajo y no tener que estar a a tantas cosas.

Inglaterra y Canadá lucharán por bajar a Nueva Zelanda del trono

El Mundial, que comienza hoy en Inglaterra, tendrá al equipo local como uno de los favoritos. Primero, por su innegable calidad; después por jugar en casa al calor de su público y, por último, porque debe hacer valer la experiencia de los dos campeonatos que ya atesora. Mas quien cuenta con más papeletas para alzar la copa es Nueva Zelanda, que ha sido el ganador los dos últimos torneos y suma otros cuatro premios más en su haber. Y luego Canadá también puede tener una mínima opción a poco que se le den bien los cruces. Del resto de equipos los hay que quieren seguir estando firmes en la élite, como Australia o Francia, y otros que quieren aprovechar para ganar experiencia como Fiji, Samoa, Brasil y la propia España.