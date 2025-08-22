El fútbol no es el opio del pueblo, ni un adormecedor que nos suministran para no darnos cuenta de lo que pasa. Es una diversión fantástica desde que éramos niños. Tan fantástica que es tema de conversación en todos los lugares del mundo. También entre ... la gente más preparada, como escritores ilustres: entre los del Atleti, Juan García Hortelano, Almudena Grandes, José María Guelbenzu o Manuel Longares. Puede despertar además grandes controversias intelectuales.

Debutó el Atleti frente al Espanyol, con decepcionante derrota por 2 a 1, tras el golazo esperanzador de Julián Álvarez. A quien esto escribe nada le gustaría más que redactar columnas laudatorias sobre el fútbol rojiblanco, en vez de aludir a planteamientos rácanos y decisiones inexplicables, como que se fiche a un defensa derecho espléndido como Marc Pubill y se coloque ahí a Llorente, que no lo es. O que se sustituya a Álex Baena y Almada, que eran los que mejor lo estaban haciendo. O que Giuliano sea titular indiscutible. Corre y pelea como nadie, pero técnicamente es muy limitado.

El equipo jugó como de costumbre, a defender la ventaja mínima y no a buscar ampliarla lo más rápido posible, lo que le ha costado ya muy dolorosas derrotas. Da igual los jugadores que vengan, la sensación es siempre la misma: así es muy difícil que al final de la temporada se celebre algún título en Neptuno. Simeone tiene que cambiar su sistema de juego, porque los directivos han hecho un esfuerzo por mejorar la plantilla y dar a entender a todos que ya no se conforman con el cuarto puesto.

El problema del Atleti es el de un entrenador que sirvió para una etapa del club que ahora ya se superó, afortunadamente. Se buscan otros objetivos para dar el salto que le catapulte definitivamente a la élite del fútbol mundial, consiguiendo por fin el único trofeo que no se tiene… por más que su ausencia tampoco tenga traumatizados a los atléticos ni mucho menos. Sabido es que es mejor caminar con esperanza que llegar.

Para Indro Montanelli «Italia es una España cómica y España una Italia trágica». Ojalá los transalpinos Ruggieri y Raspadori contribuyan a aportarnos esa dosis de alegría y felicidad de la que tan necesitada anda el equipos.