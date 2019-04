S. D. @abc_Deportes Actualizado: 15/04/2019 12:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Masters de Augusta 2019 pasará a la historia por ser en el que Tiger Woods confirmó su regreso a lo más alto. El golfista estadounidense volvió a hacerse con la chaqueta verde catorce años después, la quinta en su carrera. Durante cuatro días, el campo de Augusta ha sido testigo del mejor golf, dejando numerosos golpes con los que los aficionados a este deporte han gozado. Estos son los mejores de la última y decisiva jornada.

El regreso del Tigre

El golpe que certificó el triunfo de Tiger Woods. El golfista estadounidense únicamente tuvo que empujar la bola al hoyo, pero ese putt sencillo y certero simboliza el regreso del Tigre. De ahí que no pueda faltar entre los puntos más destacados del torneo. Cerro el hoyo 18 con un bogey, lo que no le impidió celebrar su victoria en Agusuta.

El mejor golpe de Woods en Augusta

Sin duda, este fue uno de los grandes golpes del Masters de Augusta. Woods inauguró el hoyo 16 con un espléndido golpe que a punto estuvo de ser un ace. La expectación de los aficionados que le acompañaban es buena prueba de lo que firmó el estadounidense. Por cierto, uno de los espectadores que enloqueció fue el mismísimo Michael Phelps. Woods cerró el hoyo con un birdie, colocándose en -14 y sellando prácticamente su triunfo.

El eagle de Cantlay

Uno de los jugadores que mejor aguantó el pulso por la chaqueta verde fue Patrick Cantlay. El golfista estadounidense llegó a colocarse en cabeza con -12 gracias a un eagle en el hoyo 15. Sin embargo, dos bogeys en los dos siguientes agujeros le dejaron sin opciones de victoria. Finalmente terminó Augusta en -10.

El increíble ace de Justin Thomas

Si antes hablábamos del espectacular primer golpe de Woods en el hoyo 16, Justin Thomas lo mejoró al firmar minutos antes un estreno aún mejor. El golfista estadounidense, que se quedó en -8, brindó a los espectadores un increíble hoyo en uno.

Cálculo milimétrico en el 11

Xander Schauffele fue uno de los jugadores que más cerca estuvo de evitar el triunfo de Woods. El también golfista estadounidense se quedó a un solo golpe de su compatriota, en parte gracias a actuaciones como la del hoyo 11. El birdie en este agujero llegó tras una exhibición de precisión y técnica que llevó la bola lentamente hasta el objetivo, situado a 20 metros.

El complicado birdie de Noren

Alex Noren se tuvo que conformar con terminar con un +8, pero al menos dejó para la galería un complicado golpe en el hoyo 16. Tras mandarla a la arena en el primer golpe, el golfista sueco consiguió sacar la bola y meterla en el agujero, consiguiendo un difícil e inesperado birdie.

Otro ace en el 16

El último hoyo a destacar lo protagonizó Bryson DeChambeau, y fue también en el 16. El golfista estadounidense firmó un ace como Justin Thomas. DeChambeau terminó el Masters de Augusta en -4.