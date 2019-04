Sigue en directo la última jornada del Masters de Augusta

Actualizado: 14/04/2019 17:23h

Actualizar

Ojo, porque el estadounidense Brooks Koepka iguala a Woods en -11. A uno del líder.

El bogey de Molinari es el primero tras 49 hoyos.

Se aprieta la clasificación. Francesco Molinari firma un bogey y baja a -12. Tiger responde con un birdie y se pone en -11. Finau no ha aprovechado y sigue a -10.

Tiger Woods pulls within one of #themasters lead. Now on to No. 8... pic.twitter.com/UT9Lmcs6dz