La salvaje inmensidad de Roca Rey convulsiona Bilbao en la tarde más grandiosa de su temporada

En tarde de primerísima figura, con un entradón, corta tres orejas (que debieron ser cuatro) en una corrida de Victoriano complicada y exigente, con un Cantaor de vuelta al ruedo; bellísima faena de Pablo Aguado que tuvo que recibir recompensa

Borja Jiménez indulta a Tapaboca

Apoteósica salida a hombros de Roca, con multitud de móviles captando el momento
Apoteósica salida a hombros de Roca, con multitud de móviles captando el momento Emilio Méndez
Rosario Pérez

Bilbao

Firmó Roca Rey la tarde de su temporada con aplastante rotundidad. Salvaje por ese valor sobrehumano para dictar un toreo de verdadero mandamás frente a dos toros de máxima exigencia en los que jamás volvió la cara. Ya en el patio de cuadrillas se le ... afiló el gesto, con el cuchillo entre los dientes cuando pisó la negra arena de Vista Alegre, con un entradón que emocionaba, con ese lleno en las galerías, con los tendidos cuajados de vida en este Bilbao al que atacan taurinamente desde tantos frentes. Atraídos por el peruano, dios de la taquilla, dios de los jóvenes. Qué necesario para la Fiesta el fenómeno Roca: a su reclamo se han encontrado también con otros toreros.

