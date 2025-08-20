Borja Jiménez y La Quinta hacen historia con el primer indulto en Bilbao

No estaba terminando de remontar la tercera del abono bilbaíno cuando salió Tapabocas, número 26, de 526 kg, al coso de Vista Alegre. Según informa Aplausos, transmisión tuvo el toro de La Quinta, al que Borja toreó con la figura encajada, temple y ... buen mando. La obra, que había metido a los tendidos desde el inicio de faena, tuvo su punto cumbre por la zurda, por donde el toro iba con más clase y entrega. Se dobló el de Espartinas con el cárdeno, y al comenzar la petición de indulto. Se volvió a poner la muleta al natural, para cuajar muletazos más profundos y ajustados, con miradas al palco, que finalmente sacó el pañuelo naranja. La vuelta al ruedo, junto a Álvaro y Pepe Martínez Conradi, fue completamente clamorosa.

Jiménez y Tapabocas EMILIO MÉNDEZ

Así vivieron los tendidos el primer indulto en las Corridas Generales, consagrándose Jiménez como torero de Bilbao tras cuajar el año pasado una gran tarde, y ser esta temporada la base del abono. Menos suerte tuvo con el tercero, un animal un tanto desentendido que pasaba a media alturita sin decir nada.

Noticia Relacionada Damián Castaño y Dolores Aguirre no fallan en Bilbao ABC El salmantino corta una oreja al primer toro de la tarde, premiado con la vuelta al ruedo

Una oreja cortó Guillermo Hermoso de Mendoza al cuarto, un toro de Fermín Bohórquez muy parado, con el que el navarro estuvo muy por encima, destacando las banderillas con Berlín, y un extraordinario rejón de muerte. El toro que abrió tarde acusó mucho la mansedumbre, llegando incluso a echarse en medio de la faena.

Poco más que justificarse pudo Emilio de Justo con un lote muy parado y venido a menos. El segundo de la tarde al menos tuvo calidad, pero duró muy poco, mientras que el quinto le permitió menos aún. Lo mejor: la ejecución y colocación de la espada a ese segundo de su lote.

Pero la tarde tenía un protagonista: Borja Jiménez, que toreará de nuevo en esta plaza en dos días, una corrida de Garcigrande, junto a Diego Urdiales -que sustituirá a Morante, aún convaleciente-, y Alejandro Talavante.