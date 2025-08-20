Suscríbete a
Borja Jiménez y La Quinta hacen historia con el primer indulto en Bilbao

Bilbao

No estaba terminando de remontar la tercera del abono bilbaíno cuando salió Tapabocas, número 26, de 526 kg, al coso de Vista Alegre. Según informa Aplausos, transmisión tuvo el toro de La Quinta, al que Borja toreó con la figura encajada, temple y ... buen mando. La obra, que había metido a los tendidos desde el inicio de faena, tuvo su punto cumbre por la zurda, por donde el toro iba con más clase y entrega. Se dobló el de Espartinas con el cárdeno, y al comenzar la petición de indulto. Se volvió a poner la muleta al natural, para cuajar muletazos más profundos y ajustados, con miradas al palco, que finalmente sacó el pañuelo naranja. La vuelta al ruedo, junto a Álvaro y Pepe Martínez Conradi, fue completamente clamorosa.

