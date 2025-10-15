Suscríbete a
ABC Cultural

Robin Lane Fox, profesor de Oxford y jardinero: «La historia avanza por errores fértiles»

Figura central de los estudios clásicos británicos, llega esta semana al Prado con la conferencia 'El mundo natural: pagano y cristiano' en el marco del ciclo José Pedro Pérez-Llorca

Andrea Marcolongo: «El mito de Europa es uno de los más violentos de la mitología clásica»

Robin Lane Fox, frente a la muralla medieval del New College de Oxford
Robin Lane Fox, frente a la muralla medieval del New College de Oxford
Ivannia Salazar

Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Junto a la muralla medieval del siglo XIII que rodea los jardines del New College de Oxford, Robin Lane Fox recibe a ABC con la calma de quien lleva más de medio siglo observando el crecimiento de los árboles que plantó con sus propias manos. ... Uno de ellos, que sembró en 1990, se alza como testigo de los cuarenta y cinco años que el historiador ha dedicado a cuidar este jardín con el mismo rigor con que lee a Homero.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres para ABC.

Ivannia Salazar

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app