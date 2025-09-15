Suscríbete a
Andrea Marcolongo: «El movimiento es también ejercicio intelectual»

La escritora y periodista publica 'El arte de correr. De Maratón a Atenas, con alas en los pies'

Andrea Marcolongo: «El mito de Europa es uno de los más violentos de la mitología clásica»

La escritora Andrea Marcolongo
La escritora Andrea Marcolongo IGNACIO GIL
Marta Cañete

Marta Cañete

El 12 de septiembre del año 490 a.C. el mensajero Filípides recorrió los cerca de 42 kilómetros que separan Maratón de Atenas para anunciar la victoria griega frente al ejército persa. Según Heródoto; nada más pronunciar 'nenikékamen («hemos vencido»), Filípides murió a causa del ... cansancio extremo. Este recorrido, que le costó la vida, dio origen siglos después a una de las pruebas deportivas más prestigiosas. En 2022, 2.500 años después de la batalla, Andrea Marcolongo (Italia, 1987) emprendió un doble maratón: recorrer los más de 40 kilómetros entre Maratón y Atenas y escribir 'El arte de correr. De Maratón a Atenas, con alas en los pies' (Taurus), que se publica ahora en España. En este libro, la autora narra su experiencia física y personal antes y durante la carrera, entablando un diálogo con los textos clásicos y reflexionando sobre el mundo actual.

