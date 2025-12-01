Suscríbete a
ABC Cultural

crónica

Adiós, Joaquín Sabina

El cantautor de nuestra era se despide con un concierto lacrimógeno

Sabina, el poeta español, triunfa con su gira de despedida en Madrid

Joaquín Sabina actúa en el Movistar Arena
Joaquín Sabina actúa en el Movistar Arena ep

Arcadio Falcón

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Fue todo muy rápido y un poco triste. Eufórico a ratos. Estaba mi generación, la de mis padres y la de mi abuela. Había un par de niños con chupete que no sabían de qué iba la cosa, aunque eran conscientes de que algo pasaba. ... Hubo lágrimas, abrazos, besos, amigos y las canciones de siempre. Mara Barros, corista de la banda y sabinera hasta la médula, parecía a punto de quebrarse y en la fila de delante una mujer de negro innundó tres paquetes de Kleenex en menos de dos horas. Hubo llanto, hubo amor, hubo risas, hubo dolor.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app