Agria bronca en la presentación del libro de Soto Ivars en Sevilla con acusaciones de «machismo», insultos a Pedro Sánchez y llegada de la Policía

La presentación del nuevo libro del escritor y periodista Juan Soto Ivars, titulado 'Esto no existe. Las denuncias falsas en violencia de género', en la biblioteca pública Infanta Elena de Sevilla la tarde de este jueves; ha estado marcada por una sonora bronca iniciada ... por activistas de grupos feministas en el vestíbulo del recinto, gritando insistentemente «vergüenza, mentiroso o fuera machistas, de nuestra biblioteca»; tras lo cual al persistir la protesta, numerosas personas que habían acudido a ver al autor ha coreado el lema de «Pedro Sánchez, hijo de puta», reprochándoles que no protesten en la sede del PSOE y recordando la libertad de expresión.

El vestíbulo de la biblioteca pública se ha convertido así en el escenario de un agrio enfrentamiento verbal entre este grupo de activistas feministas, unas 30 personas en su mayoría mujeres; y quienes habían acudido a apoyar al autor, con cruces de increpaciones entre personas de cada una de las partes, cara a cara; mientras los gritos de acusaciones de «machismo» y negacionismo de la violencia de género, los primeros en el rifirrafe; eran replicados con invocaciones a la libertad de expresión, recriminaciones sobre los «puteros», en alusión a los últimos escándalos del PSOE; e insultos a Pedro Sánchez.

La situación ha sido tal, que cuatro agentes de la Policía Nacional han acudido a custodiar el acceso al sector de la biblioteca donde se celebraba la presentación del libro, cuyo autor ha calificado a los protestantes de «panda de analfabetos», mientras desgranaba el contenido de su libro, en el que asegura que no carga contra los derechos de las mujeres ni niega la violencia machista, sino que abre el «puto melón» del «dolor» causado por los fallos según avisa de la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE); al «castigar» por sistema a los hombres ante cualquier denuncia.

«Romper el silencio no puede derivar en una puta orgía de gritos», ha aseverado, insultando a los partidos políticos y su «propaganda»; en un marco en el que el PSOE y Adelante Andalucía se han sumando a otros colectivos feministas para reclamar a la Junta de Andalucía que cancele la presentación del ensayo de Soto Ivars; y la consejera de Inclusión Social e Igualdad, la popular Loles López, ha considerado que el libro debería haber sido presentado en un espacio privado.