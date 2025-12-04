Suscríbete a
Agria bronca en la presentación del libro de Soto Ivars en Sevilla con acusaciones de «machismo», insultos a Pedro Sánchez y llegada de la Policía

El vestíbulo de la biblioteca pública Infanta Elena es el escenario de un crudo enfrentamiento verbal iniciado por colectivos feministas y ante el cual han respondido los asistentes que apoyan al escritor, esgrimiendo la libertad de expresión

La consejera de Igualdad de la Junta se suma a la campaña de la izquierda contra la presentación el libro de Soto Ivars en una biblioteca pública de Sevilla

Juan Soto Ivars llama a la calma frente al escrache de la izquierda por su libro: «Estoy agobiado con lo de esta tarde en Sevilla»

Activistas feministas increpan a Soto Ivars en la biblioteca Infanta Elena
Activistas feministas increpan a Soto Ivars en la biblioteca Infanta Elena Juan Flores Mulero
Fernando Barroso Vargas

La presentación del nuevo libro del escritor y periodista Juan Soto Ivars, titulado 'Esto no existe. Las denuncias falsas en violencia de género', en la biblioteca pública Infanta Elena de Sevilla la tarde de este jueves; ha estado marcada por una sonora bronca iniciada ... por activistas de grupos feministas en el vestíbulo del recinto, gritando insistentemente «vergüenza, mentiroso o fuera machistas, de nuestra biblioteca»; tras lo cual al persistir la protesta, numerosas personas que habían acudido a ver al autor ha coreado el lema de «Pedro Sánchez, hijo de puta», reprochándoles que no protesten en la sede del PSOE y recordando la libertad de expresión.

